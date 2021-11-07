Как обуздать свой негатив и не навредить энергетике: 6 работающих советов

Вадим Карасев

Негативные эмоции испытывают абсолютно все люди в мире. Нашу силу определяет то, как мы можем с этими эмоциями справляться. Эксперты рассказали, как вы можете обуздать свой внутренний негатив.

Самое первое, что необходимо сделать, — почистить от негатива свой дом. Для этого можно устроить уборку, навести порядок и избавиться от хлама. Также полезно будет провести обряд окуривания травами. Это поможет вам чувствовать себя дома как за каменной стеной и получать удовольствие от пребывания в своей обители.

Займитесь спортом

Физические нагрузки в периоды отрицательных всплесков очень хорошо помогают сбрасывать напряжение и сохранять энергетику. Например, если вас вывели из себя на работе или кто-то нагрубил вам в очереди в магазине, просто сделайте какие-то простые упражнения: приседания, отжимания или покачайте пресс. На практике доказано, что любые физические упражнения помогают легче переживать негативные всплески.

Также физическая активность работает как пассивный источник защиты. Чем лучше человек себя чувствует, тем лучше он справляется с трудностями. Его сложнее становится вывести из себя. Для этого можно посещать бассейн, спортзал или хотя бы ходить побольше пешком, делать утреннюю зарядку, заниматься йогой. Энергетике это не навредит, но только в том случае, если вы не оставляете абсолютно все свои силы в зале. Помните о том, что все хорошо в меру.

Смените обстановку

Если, скажем, вас выводят из себя родственники или достали домашние хлопоты, полезно будет выйти на работу или уехать куда-нибудь. Если вы чувствуете, что вас поглощает негатив, не терпите. Уходите в другое место — туда, где спокойно, тихо и нет того, что или кто вас раздражает. Так и биополе укрепится, и жить станет легче.

Забудьте про мнение окружающих

Вы занимаетесь любимым делом, но родственники или друзья начинают отговаривать вас от этого либо проявляют скептицизм. Чужое мнение в большинстве случаев деструктивно влияет на нашу уверенность в себе. Если вы любите что-то, пусть чужие слова не вводят вас в депрессию и не заставляют отказаться от поставленных задач. Даже если в вас есть доля негатива, она не перерастет в нечто большее.

Думайте о решении проблем

Многие люди в порыве негатива фокусируются на том, что им нужно переделать много дел, решить кучу задач. Правильнее будет фокусироваться не на самой проблеме, а на поиске ее решения. Разрабатывайте план и следуйте ему, не жалея себя и не гоняя в голове мысли о том, как тяжело жить.

Это поможет вам побороть тревогу и стресс, поднять энергетику. Главное — не торопиться. Ставьте простые задачи. Например, если вам нужно написать диплом, поставьте цель составить его план. Если вы ищете работу, сначала создайте хорошее резюме и так далее. Начинайте с простого. Это очень хорошо вас подбодрит.

Занимайтесь любимыми делами

Допустим, вы вошли в состояние тревоги и негатива. Вместо того, чтобы по приходу домой заниматься домашними делами, просто отдохните. Почитайте книгу или посмотрите кино. Займитесь тем, что вам действительно нравится. Это отличный способ побороть отрицательную энергетику и выгнать из своей головы плохие мысли.

Делайте добро людям

Люди со светлой аурой в периоды негативных всплесков могут делать добро другим. Эксперты в области биоэнергетики утверждают, что это очень благотворно сказывается на биополе и удаче, поднимает настроение. Главное — не хвалиться и не рассказывать никому о своих достижениях. Этим методом стоит пользоваться только тем, кто имеет на это время и силы. Если сил нет, лучше вложить их остаток в себя.