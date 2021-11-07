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Какие графические режимы есть в игре Forza Horizon 5 на разных Xbox

Какие графические режимы есть в игре Forza Horizon 5 на разных Xbox


Про Forza Horizon 5 написано и сказано уже много, даже портал Digital Foundry выпустил свой собственный разбор технических аспектов проекта. Но до сих пор игроки путаются с тем, предлагает ли игра Forza Horizon 5 на консолях Xbox One X частоту кадров в 60 за секунду (нет) или работает ли трассировка лучей в Forza Horizon 5 на Xbox Series S (да).

Twitter-аккаунт Xbox News сделал удобную таблицу, где наглядно показывает, чем отличаются разные графические режимы в Forza Horizon 5 на всех консолях Xbox.

Напомним, что ForzaVista Raytracing – это поддержка трассировки лучей в гараже. В самих поездках по виртуальной Мексике в игре Forza Horizon 5 трассировка лучей отсутствует на всех консолях.


Еще стоит отметить, что указанные выше в таблице разрешения являются динамическими и могут снижаться на некоторых из консолей.

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По материалам: newxboxone

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