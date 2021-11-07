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Конгрессмены потребовали от Байдена разместить американские войска на территории Украины

Конгрессмены потребовали от Байдена разместить американские войска на территории Украины

Два американских конгрессмена - республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер - призвали президента Джо Байдена оказать Киеву военную поддержку, отправив свои войска на Украину, пишет издание Defense News со ссылкой на письмо законодателей.

"В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия", - говорится в послании политиков.

По их словам, в целях якобы "сдерживания" России необходимо также развернуть военное присутствие США в Черноморском регионе, "отправить в Украину американские войска и оружие". Власти должны начать мероприятия по обмену разведданными между Вашингтоном и Киевом, сказали представители Республиканской партии. 

Кроме того, мы настоятельно призываем вас немедленно рассмотреть вопрос о надлежащем военном присутствии США в регионе и начать соответствующие действия по обмену разведданными между США и Украиной, с тем чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

Ранее Ruposters писал, что Черноморский флот России отработал уничтожение кораблей вероятного противника ракетами "Калибр-ПЛ". Эти маневры совпали с заходом в Черное море эсминца ВМС США USS Porter.

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По материалам: uposters.ru

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