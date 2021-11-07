"Мне жаль, что я причинил ей столько боли": Оксимирон ответил на обвинения бывшей девушки
Бывшая девушка Оксимирона Вера ранее опубликовала в инстаграме эмоциональный пост, выступив с обвинениями в абьюзе и изменах в адрес популярного рэпера. Последний спустя несколько дней публично отреагировал на скандал, сообщает "Пятый канал".
Оксимирон подтвердил на своей странице в инстаграме справедливость многих слов своей бывшей девушки в свой адрес.
При этом рэпер отметил, что изначальные слова Веры были неверно интерпретированы СМИ. В то же время Оксимирон призвал не обвинять ни в чем его бывшую девушку.
Сама Вера уточнила, что вступила в связь с рэпером вовсе не в 15 лет. "Мы познакомились с Мироном Федоровым в 2008 году, когда мне действительно было 15 лет. Но наши отношения вышли за рамки дружбы, уже после того, как мне исполнилось 16 лет (возраст согласия). Своим постом я не пыталась обвинить его в каком-либо насилии", - написала девушка.
Напомним, ранее Экс-возлюбленная артиста резко отреагировала на возвращение рэпера с новым треком "Кто убил Марка?", обвинив его в "лицемерии и вранье".
Как утверждает Вера, Мирон познакомился с ней в Лондоне, когда ей исполнилось лишь 15 лет, став опекуном — судя по всему, рэпер помогал девушке освоиться в чужой стране.
По словам Веры, после отношений с Оксимироном она на протяжении 9 лет страдала от хронической депрессии, при этом девушка по-прежнему находится в терапии.
"Знаешь, она почти сама справилась со всем этим пепелищем, которое ты после себя оставил. Пока ты снова не запел и запел почему-то снова про то время. И, может быть, я бы молча проглотила вместе с антидепрессантами и это, но десятиминутная история про то, как ты перестал быть жертвой, в которой снова все плохие, кроме тебя, — потому что ты-то теперь в терапии и начал хоть что-то понимать", — написала девушка.
Как писал NEWSTES, ранее популярного российского рэпера обвинила в изнасиловании студентка, музыкант задержан.