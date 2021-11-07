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"Мне жаль, что я причинил ей столько боли": Оксимирон ответил на обвинения бывшей девушки

"Мне жаль, что я причинил ей столько боли": Оксимирон ответил на обвинения бывшей девушки

Бывшая девушка Оксимирона Вера ранее опубликовала в инстаграме эмоциональный пост, выступив с обвинениями в абьюзе и изменах в адрес популярного рэпера. Последний спустя несколько дней публично отреагировал на скандал, сообщает "Пятый канал".

Оксимирон подтвердил на своей странице в инстаграме справедливость многих слов своей бывшей девушки в свой адрес.

На днях моя бывшая девушка Вера, с которой мы встречались в 2011–2012 годах, и которая очень помогла мне в начале карьеры, поделилась в сети болью, связанной с нашими взаимоотношениями. Во многом ее слова были справедливы. У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить. Мне жаль, что я причинил ей столько боли и беру ответственность за свои поступки

При этом рэпер отметил, что изначальные слова Веры были неверно интерпретированы СМИ. В то же время Оксимирон призвал не обвинять ни в чем его бывшую девушку.

Сама Вера уточнила, что вступила в связь с рэпером вовсе не в 15 лет. "Мы познакомились с Мироном Федоровым в 2008 году, когда мне действительно было 15 лет. Но наши отношения вышли за рамки дружбы, уже после того, как мне исполнилось 16 лет (возраст согласия). Своим постом я не пыталась обвинить его в каком-либо насилии", - написала девушка.

Напомним, ранее Экс-возлюбленная артиста резко отреагировала на возвращение рэпера с новым треком "Кто убил Марка?", обвинив его в "лицемерии и вранье". 

Как насчет ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась, потому что твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что вас связывает только твоя работа <...> Наверное, ты тогда забыл, что началось все, когда ей было 15, тебе 23 и ты уже был женат, а на момент ваших отношений тебе было 27… Кстати, в том же разговоре ты пообещаешь никогда больше не разговаривать с ней и не отвечать на письма. И сдержишь слово.

Как утверждает Вера, Мирон познакомился с ней в Лондоне, когда ей исполнилось лишь 15 лет, став опекуном — судя по всему, рэпер помогал девушке освоиться в чужой стране.

Как же быть с девушкой, которая спустя несколько лет бросила все, чтоб спасти тебя от твоего токсичного друга, никудышного афериста-менеджера и твоих собственных демонов, которой ты сначала пользовался, изменял, а потом вдруг влюбился и перепутал со своим психологом и мамой? Что насчет девочек, которых ты ставил перед собой на колени, изменяя ей с ними в туре, потому что они были готовы на все, ведь много непонятных умных слов и свет софитов делали свое дело?

По словам Веры, после отношений с Оксимироном она на протяжении 9 лет страдала от хронической депрессии, при этом девушка по-прежнему находится в терапии.

"Знаешь, она почти сама справилась со всем этим пепелищем, которое ты после себя оставил. Пока ты снова не запел и запел почему-то снова про то время. И, может быть, я бы молча проглотила вместе с антидепрессантами и это, но десятиминутная история про то, как ты перестал быть жертвой, в которой снова все плохие, кроме тебя, — потому что ты-то теперь в терапии и начал хоть что-то понимать", — написала девушка.

Как писал NEWSTES, ранее популярного российского рэпера обвинила в изнасиловании студентка, музыкант задержан.

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По материалам: uposters.ru

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