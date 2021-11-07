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Молдавия обязалась перед Россией платить за газ для Приднестровья

Молдавия обязалась перед Россией платить за газ для Приднестровья

В новом контракте между "Газпромом" и Молдавией официальный Кишинев взял на себя обязательство оплачивать поставки для непризнанной Приднестровской Молдавской Республики – это признало Национальное агентство страны по регулированию энергетики.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что в течение года "Газпром" поставит, а молдаване примут и оплатят 3,3 млрд кубометров газа. Из них свыше 60% (2,0 млрд м³) будут переданы в ПМР.

Издание Eurasia Daily подчеркивает, что Кишинев вообще не поднимал эту тему публично, равно как и вопрос реструктуризации исторического долга. Сообщалось лишь о планах провести в ближайшие месяцы детальный аудит.

29 октября "Газпром" и "Молдовагаз" договорились о продлении на 5 лет контракта на поставки газа. Предыдущее соглашение истекло 31 сентября и было экстренно продлено на 1 месяц, поскольку стороны не смогли сразу договориться о долгосрочном соглашении. Камнем преткновения стал отказ Кишинева выплачивать задолженность в размере $700 млн за поставленный ранее газ. В итоге тяжелая энергетическая ситуация вынудила Кишинев согласиться на условия российской стороны. В Кишиневе уже заявили о частичном погашении долга.

Как сообщал Ruposters, президент Молдавии после заключения контракта с "Газпромом" поблагодарила США.

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По материалам: uposters.ru

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