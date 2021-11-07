Моргенштерн стал объектом нападок зрителя

23-летний рэпер Моргенштерн вступил в перепалку на своем концерте. Исполнитель хита «Я когда-нибудь уйду» продолжает много гастролировать, несмотря на пандемию. Певец прилетел в Дубай, чтобы выступить на музыкальном фестивале PARUS. Однако шоу прервалось из-за досадного инцидента. Один из зрителей пригрозил артисту расправой. «Меня хотят убить! Дайте ему микрофон, пусть объяснится», — сказал со сцены Алишер. Мужчина спросил рэпера, в каком мире он живет, если позволяет себе прилюдно материться, когда в зале находятся дети. Музыкант с невозмутимым спокойствием выслушал эту тираду и дал ответ возмутителю спокойствия.Моргенштерн «Сразу про мат. Если здесь есть детишки — извините. Ваши родители знали, куда вас ведут. Я живу жизнь и делаю, что хочу. То, что ты сюда пришел, — твое желание, не мое. Я тебя что, заставил?» — ответил Моргенштерн. Однако мужчина заявил, что просто проходил мимо и решил высказать свое мнение, услышав крепкие выражения исполнителя. Он даже предложил Алишеру уйти. После этого рэпер уже не смог сохранить хладнокровие. Певец заявил, что его собеседник «никто, чтобы мешать людям веселиться». Затем он продолжил петь. На сцену к Моргенштерну поднялась его жена Дилара. Рэпер страстно поцеловал избранницу. Затем она удалилась в зрительный зал.