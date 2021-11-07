На развитие городской инфраструктуры в Уфе и Екатеринбурге направят дополнительные средства

12:13 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: Правительство России

В Башкортостан и Свердловскую область досрочно направят более 1,1 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры для комфортной жизни граждан. Соответствующее распоряжение утвердило Правительство России, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

Эти средства предусмотрены в бюджете на 2022-2023 годы, но будут получены регионами уже сейчас, поскольку строительные работы идут с опережением. Как пояснили в кабмине, речь в том числе идёт о реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге. Там появится трамвайная линия, которая улучшит транспортную доступность Академического района. Кроме того, она создаст условия для развития жилищного строительства в этом районе.

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Часть указанных средств направят на ускоренное строительство водовода в Кировском и Дёмском районах Уфы. Общая протяжённость этого сооружения составит более 23 километров. В будущем это позволит возвести 16 миллионов квадратных метров жилья и обеспечить территорию коммунальной инфраструктурой, заявили в Правительстве.

Ранее Министерство финансов предложило использовать средства дорожных фондов для реконструкции и ремонта трамвайного полотна. Это следует из разработанного ведомством законопроекта.

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