Наталья Рудова рассказала о необычных романах

38-летняя актриса Наталья Рудова призналась, что встречалась с мужчинами и моложе и ниже себя. Одна из самых сексуальных актрис в российском кинематографе стремится не афишировать имена своих избранников. Наталья считает, что фанаты должны обсуждать ее работу, а не тех, с кем она встречается. Однако несмотря на такую скрытность, время от времени звезда всё же позволяет себе откровенности. Сегодня Рудова рассказала о своих романах. «Я встречалась с мужчиной, который был ниже меня», — призналась актриса. Она таже рассказала, что среди ее избранников были и мужчины, значительно моложе нее — на 5 — 8 лет.Наталья Рудова Звезда сериала «Татьянин день» не стала раскрывать подробности этих отношений, но даже такие признания удивили ее фанатов. При этом артистка сериала «Универ» призналась, что ее собственный рост составляет 173 сантиметра и у нее никогда не возникало комплексов на эту тему. «С чего бы это? Рост идеален, еще бы парочку сантиметров плюсануть — и вообще было бы отлично», — считает Рудова.