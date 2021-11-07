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Николай Валуев поддержал конкурс Ольги Амельченковой

Николай Валуев поддержал конкурс Ольги Амельченковой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев поддержал конкурс, который на днях запустила его коллега по фракции Ольга Амельченкова.

«Рекомендую попробовать свои силы. Уверен, будет интересно и полезно, написал депутат о конкурсе в своих соцсетях», - написал он на своей странице в Instagram.

Депутат отметил, что в Госдуму нового созыва прошло много общественников и волонтеров. По его словам, это открытые и добрые люди.

"Среди них лидер Движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. На днях она запустила конкурс на должность своих помощников на общественных началах как на федеральном уровне, так и в Ленинградской области", - подчеркнул Валуев. 

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова объявила о старте конкурса на должности помощников депутата на общественных началах на федеральном и региональном уровне в Ленинградской области.

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По материалам: uposters.ru

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