Новые подробности отношений Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона: "Он не циклится на мелочах, и Ким находит это сексуальным"

Вадим Карасев

В прессе продолжают появляться новые подробности отношений 41-летний Ким Кардашьян и 27-летнего Пита Дэвидсона. За последнее время звезду реалити-шоу и комика уже несколько раз видели вместе: сначала они в компании общих друзей весело провели время в парке аттракционов, а потом поужинали в романтической обстановке на крыше итальянского ресторана в родном для Дэвидсона районе города Стейтен-Айленд.

Ким и Пит пока никак не комментируют свои отношения, однако интересными деталями то и дело делятся инсайдеры. На днях человек из близкого окружения Кардашьян рассказал, что перед первой встречей с Питом в парке аттракционов она советовалась с семьей и близкими друзьями, и получила от них одобрение.





Крис Дженнер и Ким Кардашьян

Первое, что сделала Ким, — это получила совет от своей семьи и друзей. Все они поощрили ее пойти на это. Уже довольно продолжительное время было очевидно, что Ким не хватает веселья и позитивных эмоций в жизни, а Пит именно тот человек, который может предложить ей это в изобилии,

— рассказал инсайдер в беседе с Us Weekly.





Пит Дэвидсон

Источник также уточнил, что Пит привлекает Ким, потому что является полной противоположностью ее экс-возлюбленного Канье Уэста, страдающего от ряда психологических проблем из-за своего биполярного расстройства.

Пит остроумный и непринужденный. Ким приятно проводить время с кем-то, кто полностью противоположен ее бывшему мужу. Пит расслаблен и не циклится на мелочах, а Ким находит это по-настоящему сексуальным,

— уточнил инсайдер.





Ким Кардашьян

По слухам, близкие люди Ким также предупредили ее о возможных рисках нового романа. Они посоветовали ей не слишком увлекаться молодым комиком, а также напомнили о его репутации сердцееда. Раньше Пит встречался и даже был помолвлен с Арианой Гранде, был вместе с Кейт Бекинсейл, Маргарет Куэлли, Кайей Гербер и Фиби Дайневор.





И если члены семьи и близкие друзья Кардашьян одобрили ее отношения с Питом, то Канье Уэст ими, кажется, совсем недоволен. По слухам, он даже попросил Ким воздержаться от подобных встреч, пока их развод не будет официально завершен, а на днях почему-то отписался от нее в инстаграме.





Яна Марковская