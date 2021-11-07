Ольга Бузова хочет судиться с театром

35-летняя ведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что ей так и не заплатили во МХАТ. Исполнительница хита «Водица» играла в спектакле «Чудесный грузин» роль певицы Беллы Шанталь. В центре сюжета представления — история молодого Иосифа Сталина, который вместе с контрабандистами грабил поезда. Спастить от преследований ему помогла симпатичная артистка. Новый генеральный директор МХАТа 53-летний Владимир Кехман заявил об отмене ближайших спектаклей с участием Ольги, первый из которых был намечен на 2 ноября. Об этом сама Бузова узнала в последний момент. «Господин Кехман написал мне, что это только бизнес. Мне просто интересно, с каких пор театр стал бизнесом. Для меня театр был, есть и будет всегда высоким искусством», — заверила Ольга. В театре заявили, что причиной такого решения является плохая продажа билетов. Сама звезда так не считает: по ее мнению, билеты, наоборот, были распроданы.Ольга Бузова После вступления Кехмана в должность худрук Эдуард Бояков ушел из театра. Новый руководитель МХАТа имени Горького снял со стены его портрет. Этот ролик попал в Сеть. Кехман посвятил эту акцию Татьяне Дорониной: он рассчитывает, что теперь актриса и режиссер вернется в родной театр. «Татьяна Васильевна, смотрите, смотрите. Оп! И нет его. Люблю вас очень, спасибо вам большое за всё», — заметил Кехман. Бузову шокировало такое поведение. «Отвратительнейшее видео, гадкое, беспринципное!» — с ужасом сказала артистка. При этом Ольге придется общаться с руководством театра через суд. Она заявила, что ей не выплатили гонорары: только за два спектакля Бузова должна была получить 446 тысяч рублей. «Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — призналась теледива в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.