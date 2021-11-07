Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова хочет судиться с театром

Ольга Бузова хочет судиться с театром
35-летняя ведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что ей так и не заплатили во МХАТ. Исполнительница хита «Водица» играла в спектакле «Чудесный грузин» роль певицы Беллы Шанталь. В центре сюжета представления — история молодого Иосифа Сталина, который вместе с контрабандистами грабил поезда. Спастить от преследований ему помогла симпатичная артистка. Новый генеральный директор МХАТа 53-летний Владимир Кехман заявил об отмене ближайших спектаклей с участием Ольги, первый из которых был намечен на 2 ноября. Об этом сама Бузова узнала в последний момент. «Господин Кехман написал мне, что это только бизнес. Мне просто интересно, с каких пор театр стал бизнесом. Для меня театр был, есть и будет всегда высоким искусством», — заверила Ольга. В театре заявили, что причиной такого решения является плохая продажа билетов. Сама звезда так не считает: по ее мнению, билеты, наоборот, были распроданы.
Ольга Бузова После вступления Кехмана в должность худрук Эдуард Бояков ушел из театра. Новый руководитель МХАТа имени Горького снял со стены его портрет. Этот ролик попал в Сеть. Кехман посвятил эту акцию Татьяне Дорониной: он рассчитывает, что теперь актриса и режиссер вернется в родной театр. «Татьяна Васильевна, смотрите, смотрите. Оп! И нет его. Люблю вас очень, спасибо вам большое за всё», — заметил Кехман. Бузову шокировало такое поведение. «Отвратительнейшее видео, гадкое, беспринципное!» — с ужасом сказала артистка. При этом Ольге придется общаться с руководством театра через суд. Она заявила, что ей не выплатили гонорары: только за два спектакля Бузова должна была получить 446 тысяч рублей. «Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — призналась теледива в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Слух: Инсайдер сообщает, что Shadowrun может вернуться на Xbox
Слух: Инсайдер сообщает, что Shadowrun может вернуться на Xbox
Ольга Бузова хочет судиться с театром
Ольга Бузова хочет судиться с театром
Давид Манукян признался, сколько зарабатывает
Давид Манукян признался, сколько зарабатывает
Моргенштерн стал объектом нападок зрителя
Моргенштерн стал объектом нападок зрителя
Влад Лисовец рассказал, какая Жанна Фриске была в последние дни жизни
Влад Лисовец рассказал, какая Жанна Фриске была в последние дни жизни
Анита Цой боялась подойти к дочери Аллы Пугачевой
Анита Цой боялась подойти к дочери Аллы Пугачевой
Прохор Шаляпин сделал заявление о наследстве покойной жены
Прохор Шаляпин сделал заявление о наследстве покойной жены
Стартап Solidus Labs привлек $15 млн стратегических инвестиций
Стартап Solidus Labs привлек $15 млн стратегических инвестиций
GPT-3 откроют для разработчиков, мойку окон поручат роботам и другие новости из мира ИИ
GPT-3 откроют для разработчиков, мойку окон поручат роботам и другие
Сергей Зверев выложил видео буллинга
Сергей Зверев выложил видео буллинга
Плие, сумо, реверанс: 12 видов приседаний для укрепления мышц нижней части тела
Плие, сумо, реверанс: 12 видов приседаний для укрепления мышц нижней
Что нужно для иммиграции в Австралию из России?
Что нужно для иммиграции в Австралию из России?

Топ на сегодня

Ксения Алферова стала жертвой мошенников
Ксения Алферова стала жертвой мошенников
Лайма Вайкуле регулярно платит за место на кладбище
Лайма Вайкуле регулярно платит за место на кладбище
"Жидкие волосы": новый бьюти-тренд, по которому сходят с ума в соцсетях
"Жидкие волосы": новый бьюти-тренд, по которому сходят с
Ляйсан Утяшева рассказала о своих скромных заработках
Ляйсан Утяшева рассказала о своих скромных заработках
17 нелепых снимков домашних животных, которые веселят своих хозяев и весь интернет своей нефотогеничностью
17 нелепых снимков домашних животных, которые веселят своих хозяев и

Еще по теме

Театр обвинил Ольгу Бузову в отмене спектаклей с ее участием
"В связи с плохими продажами билетов": МХАТ отменил спектакль с Бузовой
После скандала с Ольгой Бузовой худрук МХАТ уволился
Гениальная актриса! Ольга Бузова сыграет молодую Людмилу Гурченко в фильме «Карнавальная ночь-2»