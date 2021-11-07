Почему Любовь Успенская сидела в тюрьме, когда была востребованной певицей в Америке

Почему Любовь Успенская сидела в тюрьме

Какое наказание прошла Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская, проживая в Америке, непродолжительное время сидела в тюрьме. Она понесла наказание за правонарушение, и его пришлось отрабатывать, несмотря на популярность. Обаяние и смекалка помогли ей облегчить участь в тот период.Популярность к Любови Успенской пришла рано и неожиданно. Один раз исполнив песню в ресторане, она привлекла к себе внимание, и получила приглашение на работу в качестве певицы. Но неугомонный характер и желание развиваться, толкали ее на поиски новых впечатлений и лучших условий для жизни. Таким образом, Любовь Успенская оказалась в Америке, где ей пришлось пережить урок, который запомнился надолго.Находясь в Америке, она побывала в тюрьме. А причиной стало управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Полиция в Штатах неподкупная, поэтому ей пришлось сидеть в тюрьме до приговора суда, который, по ее мнению, вынес суровое наказание. Даже спустя много лет она помнит, как ей было трудно и стыдно его выполнять.Певице было назначено наказание, которое ударило по ее гордости. Ей нужно было 3 месяца ходить в школу анонимных алкоголиков, потом в школу для водителей-пьяниц и столько же отбыть на общественных работах: подметать улицы или выполнять другие поручения по уборке территорий.Но Любовь Успенская даже в такой ситуации смогла занять выгодное положение. Ее послали в одну контору, где она должна была наравне с другими выполнять черную работу. Но она смогла очаровать руководителя, и получила снисходительность и скидку. Ей поручили перекладывать и сортировать документы, и по необходимости подметать маленький дворик возле конторы.Приходить на работу нужно было в 6:00 и к 9:00 Любовь Успенская была уже свободна от отработки. Она говорила, что после этого переодевалась, и бежала в спортзал на фитнес. Но даже в таких условиях она его сравнивает с адом. Другие рабочие на нее смотрели косо, понимая, что она не выполняет свои обязанности. Когда оставалось до окончания наказания 2 дня, к ней подошла женщина-афроамериканка и сказала, что Успенская не работает, и она готова заявить об этом в полицию.Певица испугалась, что тогда наказание могут удвоить или сделать еще строже, поэтому уговорила женщину этого не делать. Спустя годы Любовь Успенская призналась, что это было не в ее манере, но пришлось прибегнуть к мольбе и лжи. Певица сказала афроамериканке, что ей врач запретил выполнять тяжелую работу, если она хочет иметь детей, и что у нее постоянно случаются выкидыши.Как позже заявила Любовь Успенская, она знала, как нужно разговаривать с этими людьми и что их может подкупить. Поэтому получила ожидаемый результат: женщина заверила, что никуда не будет заявлять, и даже начала извиняться.Любовь Успенская после наказания проработала еще какое-то время в русских ресторанах Америки, а потом вернулась в Россию. Вдали от дома ностальгия была настолько сильной, что она с радостью встречала любого человека, который приезжал, и готова уже была просить хоть горсть земли родного края. После возвращения в Россию Любовь Успенская больше за руль автомобиля не садилась, чтобы не повторять прошлые ошибки.