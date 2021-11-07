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Подробно о графических режимах работы Elder Ring на Xbox

Подробно о графических режимах работы Elder Ring на Xbox


После трейлера Elder Ring, который показали ранее на этой неделе, стало известно, что игра будет работать на приставках Xbox Series X | S в двух режимах. Теперь же появились подробности о том, какие в целом будут графические режимы в игре на приставках Xbox, для Xbox Series X | S пока только информация о режиме производительности.

Согласно информации, которая была опубликована на официальном сайте французской поддержки Bandai Namco, игра Elder Ring получит следующие графические режимы работы на Xbox:



Xbox One и Xbox One S. До 1600х900 пикселей, до 30 кадров в секунду. Без поддержки HDR на Xbox One.



Xbox One X. До 3840х2160 пикселей, до 30 кадров в секунду. С поддержкой HDR.



Xbox Series S (режим производительности). До 2560х1440 пикселей, до 60 кадров в секунду. С поддержкой HDR.



Xbox Series X (режим производительности). До 3840х2160 пикселей, до 60 кадров в секунду. С поддержкой HDR. С поддержкой трассировки лучей (указано, что через патч).

Про режим качество информация не указана. Отмечается, что разрешение дается в шахматным рендерингом

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По материалам: newxboxone

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