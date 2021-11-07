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Похоже, что Hogwarts Legacy выйдет не раньше апреля 2022 года

Похоже, что Hogwarts Legacy выйдет не раньше апреля 2022 года


Игра Hogwarts Legacy от Avalanche Software должна была выйти в этом году, но разработчики объявили о ее переносе на 2022 год, без указания точной даты выхода. Похоже, что релиз игры состоится не раньше апреля 2022 года, а скорее даже стоит рассчитывать на вторую половину 2022 года. Намек на это пользователи Reddit заметили в интервью Рэйчел Уакли (гендиректор Warner Bros. в Британии) в интервью Toy World.

Рейчел Уакли заявила, что по франшизе Гарри Поттера в 2022 году планируется два крупных релиза:

Что касается новинок, у нас есть два крупных релиза [на 2022 год] — это фильм и игра. Наверняка они вызовут невероятный ажиотаж среди фанатов. Первый — фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», в Британии выход запланирован на 8 апреля 2022 года. Не сомневайтесь, третья часть станет фаворитом у фанатов вселенной. Второй крупный релиз — это Hogwarts Legacy.

Напомним, что пока подробностей об игре Hogwarts Legacy мало. Известно, что действия игры развернутся на территории Хогвартса, но они не будут связаны напрямую с известными героями серии. Играть предстоит за некого ученика школы, вокруг которого будут разворачиваться масштабные события.

Игра Hogwarts Legacy должна выйти на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.

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По материалам: newxboxone

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