Появились слухи про еще одну возможную игру по обратной совместимости на Xbox





Остается чуть больше недели до 15 ноября, когда компания Microsoft, как ожидают игроки, объявит о нескольких новых играх, которые начнут работать по обратной совместимости на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Ранее уже появлялись слухи, что в обратной совместимости можно ожидать игры The First Templar, Are You Smarter than a 5th Grader, Dead or Alive 3 и целый ряд других проектов.

Теперь же появились слухи про еще одну игру, которую могут сделать совместимой – это Arx Fatalis. Для тех, кто не знает, расскажем, что Arx Fatalis – это дебютный проект Arkane, которая сейчас принадлежит Microsoft. Игра Arx Fatalis вышла в 2002 году на PC, а до Xbox она добралась через год – в 2003 году. Под Xbox игру адаптировала студия DreamCatcher Interactive, и сейчас права на игру принадлежат THQ Nordic. Версия игры Arx Fatalis для PC доступна в Game Pass.

На днях в Бразилии игра Arx Fatalis получила рейтинг для оригинальной Xbox, что может указывать ее добавление в программу обратной совместимости.





Стоит отметить, что THQ Nordic – это команда, которая активно сотрудничает с Microsoft в рамках программы обратной совместимости. Многие игры издательства с прошлых консолей Xbox уже находятся в программе обратной совместимости, включая оригинальные Destroy All Humans, MX Unleashed и Red Faction II.

