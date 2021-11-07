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Появились слухи про еще одну возможную игру по обратной совместимости на Xbox

Появились слухи про еще одну возможную игру по обратной совместимости на Xbox


Остается чуть больше недели до 15 ноября, когда компания Microsoft, как ожидают игроки, объявит о нескольких новых играх, которые начнут работать по обратной совместимости на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Ранее уже появлялись слухи, что в обратной совместимости можно ожидать игры The First Templar, Are You Smarter than a 5th Grader, Dead or Alive 3 и целый ряд других проектов.

Теперь же появились слухи про еще одну игру, которую могут сделать совместимой – это Arx Fatalis. Для тех, кто не знает, расскажем, что Arx Fatalis – это дебютный проект Arkane, которая сейчас принадлежит Microsoft. Игра Arx Fatalis вышла в 2002 году на PC, а до Xbox она добралась через год – в 2003 году. Под Xbox игру адаптировала студия DreamCatcher Interactive, и сейчас права на игру принадлежат THQ Nordic. Версия игры Arx Fatalis для PC доступна в Game Pass.

На днях в Бразилии игра Arx Fatalis получила рейтинг для оригинальной Xbox, что может указывать ее добавление в программу обратной совместимости.


Стоит отметить, что THQ Nordic – это команда, которая активно сотрудничает с Microsoft в рамках программы обратной совместимости. Многие игры издательства с прошлых консолей Xbox уже находятся в программе обратной совместимости, включая оригинальные Destroy All Humans, MX Unleashed и Red Faction II.


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По материалам: newxboxone

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Появились слухи про еще одну возможную игру по обратной совместимости на Xbox
Появились слухи про еще одну возможную игру по обратной совместимости

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