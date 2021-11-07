Прямое сравнение Forza Horizon 4 и Forza Horizon 5 по деталям геймплея





Есть мнение, что Forza Horizon 5 представляет собой просто игру Forza Horizon 4 в новой локации. Действия гоночной игры в пятой части переместились в Мексику, но игра изменилась не только в локации. Появилось видео, где сравниваются напрямую Forza Horizon 4 и Forza Horizon 5 по элементам геймплея.

В сравнении можно не только посмотреть, чем графически отличаются игры друг от друга, но и понаблюдать, как выглядят одни и те же элементы геймплея в них. Поездки по воде, через цветочное поле, по растительности, система повреждения, дрифт и многое другое сравнили в ролике, который можно видеть ниже.

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Напомним, что релиз Forza Horizon 5 состоится только 9 ноября, сейчас игра доступна только по премиум-версии, но она уже набрала больше 1 миллиона игроков.