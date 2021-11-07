Прохор Шаляпин сделал заявление о наследстве покойной жены

37-летний певец Прохор Шаляпин не намерен отдавать свое. В браке с канадской миллионершей с российскими корнями певец прожил всего два месяца. Бизнесвуман на своей свадьбе заразилась коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь Татьяны не удалось. Прохор с трудом пережил смерть жены, но нашел в себе силы, чтобы вернуться к работе. Теперь исполнителю предстоит решить непростые вопросы, связанные с наследством. Состояние покойной Татьяны оценивается во внушительную сумму — 35 миллиона долларов (2,5 миллиарда рублей). При этом сам Прохор говорит, что ему ничего не надо. «Я не намерен подавать на американское наследство, хотя все юристы, адвокаты говорят, что я имею на это право. Потому что брачный договор очень был объемный, и я особо его не читал, просто сказал «йес»», — заверил Прохор.Прохор Шаляпин Полтора года назад Татьяна приобрела четыре квартиры в центре Москвы. Эта элитная недвижимость записана на Шаляпина. Певец не намерен отдавать квартиры родным покойной. «Эти квартиры не имеют отношения к браку и этому контракту, поэтому я надеюсь, что всё будет хорошо. Мне ни от кого ничего не надо. Но и своего мы тоже не отдадим», — пояснил он. Певец исправно платит коммунальные платежи: за четыре квартиры выходит около 60 тысяч рублей в месяц. Сдавать недвижимость музыкант не может, потому что помещения нуждаются в ремонте, а у него нет на это денег. «Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нету, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы. С родителями Татьяны у меня прекрасные отношения. До декабря они будут в Лас-Вегасе, планирую полететь к ним», — рассказал певец в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.