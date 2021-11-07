Рита Дакота не может справиться с трехлетней дочерью

Певица Рита Дакота призналась, что у дочери начались истерики. В последних Stories личного микроблога исполнительницы Риты Дакоты появилось заявление знаменитости об одном из самых тяжелых периодов в воспитании дочери Мии. Напомним, четыре года назад Рита Дакота и Влад Соколовский стали родителями девочки, которую назвали Мией. Рита часто делится с поклонниками кадрами с наследницей и хвалит малышку за практически совершенный характер. Но в три года девочку будто подменили. Мия часто капризничала, приводя свою родительницу в отчаяние.Рита Дакота с дочкой «У Мии случился «кризис трех лет», параллельно с этим у нас с Федей в отношениях был один из самых непростых периодов, с мамой в отношении вообще самый мрачный период в моей жизни и в добавок к этому у меня был просто лютый перелом по работе (как раз об это я пела про «пять шагов назад» в песне «Карандаш»)», – вспомнила Рита. «Уже сороковая минута. Мой мозг медленно вытекал через правое ухо», – пожаловалась Дакота. Напомним, ранее певица Рита Дакота поздравила с днем рождения моложавую маму. Знаменитость поделилась снимком с родительницей, которая позировала с дочкой и внучкой.