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Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в области искусств

Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в области искусств

Жители России смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Порядок приема абитуриентов, перечень вузов и специальностей уже утверждены премьером России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства.

Поступить на бесплатное обучение можно будет во Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства - ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, Школу-студию МХАТ, Российскую академию музыки имени Гнесиных, Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А.М. Горького.

В список доступных для выбора специальностей вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств. Отбор кандидатов будет проходить на конкурсной основе, сдавать ЕГЭ не придется.

Абитуриентов обяжут пройти собеседование, а также творческие и профессиональные испытания. На бесплатные места зачислят тех, кто набрал большее количество баллов, а отбор желающих получить второе высшее образование, проведут отдельно от поступающих в вузы впервые.

Ранее Ruposters писал, что на Камчатке открыли по нацпроекту первый центр цифрового образования для детей.

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По материалам: uposters.ru

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