Россияне смогут получить больше информации об объектах культурного наследия

00:30 Автор: Светлана Заверняева

Законопроект: № 989592-7

Объём информации об объектах культуры, которую физические и юридические лица вправе получать в органах охраны объектов культурного наследия, предлагают увеличить. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Сейчас объём предоставляемой информации об объектах культурного наследия из единого госреестра ограничен сведениями о наименовании объекта, времени его возникновения, а также о его местонахождении, виде и категории историко-культурного значения объекта.

С инициативой расширить объем информации об объектах культурного наследия, предоставляемой неограниченному кругу лиц, выступили депутаты Комитета Госдумы по культуре VII созыва во главе с председателем Еленой Ямпольской.

Законопроектом предлагается предоставлять заинтересованным лицам фотографии объектов культурного наследия, реквизиты решений об их включении в реестр, копии таких решений, сведения о территориях объектов культурного наследия, их зонах охраны, защитных зонах объектов, предмете охраны объекта культурного наследия, о пообъектном составе ансамблей и достопримечательных мест.

По оценке авторов инициативы, обеспечение заинтересованных лиц данной информацией будет способствовать популяризации культурного наследия, а также информированности о наличии ограничений или запретов хозяйственной и строительной деятельности на территории исторических и культурных памятников и зон их охраны.

Реестр объектов культурного наследия предлагают очистить от повторов

Также предусматривается утверждение правительством РФ формы выписки из реестра сведений об объектах культурного наследия и порядка ее выдачи.

Кроме того, в документе отмечается, что в большинстве случаев описания зон и территорий, а также описания предметов охраны объектов культурного наследия достаточно объёмны и занимают значительное количество страниц. В связи с этим депутаты предлагают указывать в выписке из реестра только реквизиты актов органов госвласти об утверждении территорий культурных объектов, зон охраны, предмета охраны объекта культурного наследия.

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