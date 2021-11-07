Российский комплекс С-300В4 успешно перехватил гиперзвуковую цель

Вадим Карасев

Российская зенитная ракетная система С-300В4 с доработанными ракетами успешно смогла перехватить гиперзвуковую цель во время испытаний в Астраханской области. Тестирование также проходили ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2".

В ходе тактических учений на полигоне Капустин Яр опытный образец ЗРК выпустил снаряд по мишени, двигавшейся с огромной скоростью, и успешно поразил ее. Была подтверждена способность комплекса поражать до 16 ракет, летящих не быстрее 4500 м/сек.

В Минобороны уточнили, что эта версия ЗРК умеет отражать атаки как современных, так и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности до 400 км. Учения гарантировали успешное уничтожение аэробаллистических целей.

Комплекс С-300В4 является глубокой модернизацией системы С-300В3, его эффективность по разным оценкам улучшилась в 1,5 — 2,3 раза. В 2012 году была успешно завершена модернизация всех комплексов С-300В до уровня С-300В4, ведется в том числе и изготовление новых дивизионов этой модификации.