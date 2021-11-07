С начала года Сбер вложил более 13 миллиардов рублей в транспортную отрасль

Сбер остаётся одним из ключевых драйверов развития общественного транспорта в стране. Содействуя обновлению автопарка, в том числе с помощью лизинга, внедряя безналичную оплату проезда и новейшие технологические решения управления перевозками, банк только в 2021 году вложил в отрасль более 13 миллиардов рублей внебюджетных средств.

Так, для Кемерова Сбер силами дочерней компании СберЛизинг поставил в лизинг 105 автобусов НефАЗ-5299 общей стоимостью 1,1 миллиарда рублей. Всего же с 2019 года Сбер направил в регион более 630 единиц автотранспорта на 6,1 миллиарда рублей, что позволило обновить более 70% подвижного состава. Вся поставленная техника отвечает самым высоким экологическим стандартам.

В Твери на сегодняшний день Сбер профинансировал два этапа реформы общественного транспорта, общий объем инвестиций с учетом предоставленных банковских гарантий составляет более 5,5 миллиарда рублей. Первый этап — Тверь и Калининский район — рефинансирование поставки АО «ВЭБ-лизинг» в сумме 2,66 миллиарда рублей в количестве 438 автобусов. Второй этап — реформирование межмуниципальных перевозок в Тверской области, обновление подвижного состава: поставлено 114 автобусов ЛиАЗ и ПАЗ на сумму 600 миллионов рублей. Именно Тверская область первой в стране начала комплексную реформу общественного транспорта.

К 800-летию Нижнего Новгорода банк поставил городу 11 ретротрамваев на общую сумму 650 миллионов рублей, реализовав первый такой проект в России. Трамваи производства ОАО «Уралтрансмаш» соответствуют новейшим стандартам, но при этом выполнены в ретростиле, что привлекает жителей и гостей города. При этом трамвай остаётся одним из самых экологичных видов транспорта.

В Уфу банк поставит 105 автобусов НефАЗ на 1,1 миллиарда рублей (90 автобусов уже доставлены) в рамках региональной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Башкортостан». В Новосибирске Сбер выиграл контракт на 1,6 миллиарда рублей, в рамках которого будет поставлено 150 новых газомоторных автобусов НефАЗ и ПАЗ (100 единиц до конца 2021 года и 50 — до 1 июля 2022 года).

Параллельно Сбер продолжает массово внедрять безналичную оплату проезда: сегодня эта функция доступна уже в 147 городах России. Банковская карта стала самым популярным платёжным инструментом: более половины пассажиров в городах, где такая опция доступна, оплачивают ею проезд. За девять месяцев 2021 года картой оплачено 1,3 миллиарда поездок. При этом в 35 городах оплатить картой можно и льготный проезд: зарегистрировано 430 тысяч таких банковских карт, а число льготных поездок за девять месяцев 2021 года превысило 40 миллионов.

Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка:

— Портфель инфраструктурных проектов Сбера превышает 300 миллиардоа рублей, и я считаю, что сегмент общественного транспорта станет одним из ключевых драйверов роста портфеля в ближайшем будущем. Мы понимаем, что данная отрасль, с одной стороны, является социальной функцией, поэтому сугубо рыночные механизмы здесь не всегда применимы. С другой стороны, общественный транспорт имеет стратегическое значение: он во многом создаёт впечатление о городе, является его визитной карточкой, важен и для развития туризма, и с точки зрения качества жизни горожан, ведь это одна из наиболее частотных и массовых услуг, которой миллионы людей пользуются каждый день. Поэтому в этой сфере наиболее эффективны механизмы государственно-частного партнерства, в том числе с федеральной поддержкой в виде капитальных грантов и субсидированием процентной ставки. Разработка и скорейшее внедрение таких механизмов крайне важны для развития отрасли, ведь это шанс сделать Россию страной с лучшими системами общественного транспорта в мире.

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