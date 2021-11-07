Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Джефф Безос и Лорен Санчес, Хейли Бибер и другие на гала-вечере LACMA Art+Film
Вчера вечером в Лос-Анджелесе прошел юбилейный, 10-й по счету, гала-вечер LACMA Art+Film, организатором и покровителем которого выступил Леонардо ДиКаприо. Сам он на красную дорожку, развернутую в стенах Музея современного искусства, в этот вечер не вышел, однако и без него звездная явка была небывалой для ковидных времен — столько знаменитостей в одном месте не собиралось, пожалуй, даже на прошлогоднем "Оскаре".
На вчерашнем гала-вечере впору было устраивать битву звездных пар. В ней бы определенно схлестнулись Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино, миллиардер Джефф Безос с возлюбленной Лорен Санчес, Пэрис Хилтон с женихом Картером Реумом, Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер, Кирстен Данст и Джесси Племонс, а также Серена Уильямс с супругом Алексисом Оганяном.
В одиночестве на красной дорожке LACMA Art+Film появились Хейли Бибер, Майли Сайрус, Билли Айлиш, Дакота Джонсон, Ева Лонгория, Сиенна Миллер, Эль Фаннинг, Сьюки Уотерхаус и многие другие. Камила Морроне также пришла на мероприятие одна: покровитель вечера и возлюбленный модели Леонардо ДиКаприо по традиции не стал выходить вместе с ней к журналистам.
Возможность выгулять свои яркие наряды вчера также не пропустили Джаред Лето, эпатажный рэпер Lil Nas X, звездные брат и сестра Джейк и Мэгги Джилленхол и многие другие. Кстати, в этом году спонсором мероприятия выступил модный Дом Gucci: как раз по этой причине большинство модных образов звезд были собраны из вещей этого всемирно известного бренда, отмечающего в этом году свой 100-летний юбилей.