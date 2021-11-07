Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Джефф Безос и Лорен Санчес, Хейли Бибер и другие на гала-вечере LACMA Art+Film

Вадим Карасев

Вчера вечером в Лос-Анджелесе прошел юбилейный, 10-й по счету, гала-вечер LACMA Art+Film, организатором и покровителем которого выступил Леонардо ДиКаприо. Сам он на красную дорожку, развернутую в стенах Музея современного искусства, в этот вечер не вышел, однако и без него звездная явка была небывалой для ковидных времен — столько знаменитостей в одном месте не собиралось, пожалуй, даже на прошлогоднем "Оскаре".

На вчерашнем гала-вечере впору было устраивать битву звездных пар. В ней бы определенно схлестнулись Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино, миллиардер Джефф Безос с возлюбленной Лорен Санчес, Пэрис Хилтон с женихом Картером Реумом, Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер, Кирстен Данст и Джесси Племонс, а также Серена Уильямс с супругом Алексисом Оганяном.





Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино









Джефф Безос и Лорен Санчес









Пэрис Хилтон и Картер Реум





Кирстен Данст и Джесси Племонс





Алексис Оганян и Серена Уильямс





Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч

В одиночестве на красной дорожке LACMA Art+Film появились Хейли Бибер, Майли Сайрус, Билли Айлиш, Дакота Джонсон, Ева Лонгория, Сиенна Миллер, Эль Фаннинг, Сьюки Уотерхаус и многие другие. Камила Морроне также пришла на мероприятие одна: покровитель вечера и возлюбленный модели Леонардо ДиКаприо по традиции не стал выходить вместе с ней к журналистам.





Майли Сайрус









Дакота Джонсон









Камила Морроне





Ева Лонгория





Хейли Бибер









Сиенна Миллер





Сьюки Уотрехаус





Эль Фаннинг

Возможность выгулять свои яркие наряды вчера также не пропустили Джаред Лето, эпатажный рэпер Lil Nas X, звездные брат и сестра Джейк и Мэгги Джилленхол и многие другие. Кстати, в этом году спонсором мероприятия выступил модный Дом Gucci: как раз по этой причине большинство модных образов звезд были собраны из вещей этого всемирно известного бренда, отмечающего в этом году свой 100-летний юбилей.





Джаред Лето









Lil Nas X





Джейк Джилленхол





Мэгги Джилленхол





Мэгги и Джейк ДжилленхолЯна Марковская