Самые опасные дни 2022 года

Вадим Карасев

2022 год обещает быть достаточно насыщенным. Для того, чтобы вас ожидали только благоприятные изменения, важно помнить о самых опасных днях и быть к ним готовыми. В любой из этих дней вы можете потерять все то, над чем упорно и долго трудились.

Ранее мы уже рассказывали о днях силы 2022 года. Пришло время узнать, в какие дни нас будут ждать проблемы и мощные потоки отрицательной энергии.

Затмения в 2022 году

Два солнечных затмения ожидают нас 30 апреля и 25 октября — оба они будут частичными. Два лунных затмения пройдут 16 мая и 8 ноября — оба они будут полными. Лунные затмения окажутся более опасными, чем солнечные.

Ранее мы подробно рассказывали о том, чем будут примечательны все затмения 2022 года. Все, что вам нужно знать в целом об этих днях, это то, что они крайне неблагоприятны и очень опасны. Это непредсказуемые дни, в которые нужно максимально тщательно планировать дела и ни в коем случае не рисковать.

Пятницы 13 в 2022 году

В этом году пятница 13 будет только в мае. Чтобы в этот день вас не настигли трудности и проблемы в жизни, важно не рассказывать никому о своих планах и как можно реже переходить дорогу опасным людям. Эксперты в области биоэнергетики советуют 13 мая не ссориться с близкими, поскольку даже маленький конфликт может стать огромной проблемой.

Начало ретроградного движения планет

Меркурий начнет двигаться в обратном направлении 14 января, 10 мая, 10 сентября, 29 декабря. В эти дни лучше не совершать дорогостоящих покупок.

Венера не начнет ретроградного движения ни разу за 2022 год. В начале года она будет двигаться в обратном направлении, но в конце января вернется в строй.

Марс станет ретроградным лишь 30 октября. Это будет опасный день. в который людям будет свойственно совершать необдуманные поступки и проявлять неоправданную агрессию.

Юпитер станет ретроградным 28 июля. Это будет день, когда люди могут резко потерять веру в себя, оптимизм и мотивацию.

Сатурн начнет двигаться в обратном направлении 5 июня. В этот день лучше не планировать ничего на будущее, сфокусировавшись на текущих делах.

Уран начнет ретроградное движение 24 августа. Из-за этого данный день станет днем обмана, нечестности, скрытности. Опасайтесь мошенников.

Нептун начнет движение назад 28 июня. Это поставит крест на формировании нормальных отношений между людьми. В этот день будет очень много ссор и конфликтов на пустом месте.

Плутон станет ретроградным 29 апреля. Это будет опасный день для начала новых дел и повышенной активности. Лучше посвятить его отдыху и спокойным делам.