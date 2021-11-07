Сара Джессика Паркер снялась для глянца и рассказала о сиквеле "Секса в большом городе"

Вадим Карасев

Уже в декабре состоится премьера долгожданного продолжения культового сериала "Секс в большом городе", который получил название "История продолжается". В связи с этим главной героиней своего декабрьского номера американский журнал Vogue выбрал 56-летнюю Сару Джессику Паркер, прославившуюся на весь мир ролью Кэрри Брэдшоу.

На обложке Паркер, повернутая в профиль, позирует в пыльно-розовом платье-бюстье Dolce & Gabbana из коллекции Alta Moda, украшенном крупными цветами. Номер вышел с громким заголовком: "История продолжается... Сара Джессика Паркер возвращается!".





Сара Джессика Паркер

В беседе с Vogue Паркер рассуждает о феномене сериала "Секс в большом городе" и его актуальности сразу для нескольких поколений, в том числе для девушек, которым сейчас едва стукнуло 20. Она убеждена, что главный секрет успеха шоу заключается в том, что оно затрагивает простые, но вечные темы:

Я думаю, что молодые девушки соотносят себя с этой историей, потому что речь в ней идет о поисках настоящей дружбы, работы, которая делает вас счастливыми, и любви, пусть даже той, что причиняет боль.

Сара Джессика Паркер также призналась, что все эти годы держала вещи, в которых снималась в разных эпизодах шоу, в своем собственном хранилище. Теперь она рада, что все эти вещи снова вернулись в гардеробную Кэрри Брэдшоу. Кстати, судя по кадрам из тизера продолжения сериала, главной героине по какой-то причине придется вновь вернуться в свою маленькую уютную квартиру, с которой когда-то начиналась ее история. К слову, никаких подробностей сюжета ни Паркер, ни другие актеры и создатели сериала пока не раскрывают.

Один из вопросов, который возникнет у зрителей при просмотре шоу "История продолжается", будет: "А что такого особенного в этом месте, что она держится за него все эти годы? Почему она просто не может закрыть эту страницу?"

— интригует поклонников сериала Паркер.





Сара Джессика Паркер

В интервью Сара Джессика также рассказала о критике в сети, с которой столкнулась в связи со съемками продолжения культового сериала. Паркер призналась, что многие интернет-пользователи принялись обсуждать, насколько сильно постарели главные героини сериала, и сравнивать с тем, какими они были больше 20 лет назад. Сама актриса выступает против эйджизма и жестко реагирует на претензии хейтеров:

На нас обрушилось столько женоненавистнических нападок, чего никогда не произошло бы с мужчинами. Седые волосы, седые волосы... У нее есть седые волосы? У моего коллеги Энди Коэна целая голова седых волос, и он восхитителен! Почему в его случае это нормально? Я не знаю, что вам ответить, люди! Особенно в социальных сетях. Там каждому есть что сказать. "У нее слишком много морщин" или "у нее недостаточно морщин". Такое ощущение, что люди не хотят, чтобы мы были в гармонии с собой независимо от того, естественным путем мы выбираем стареть или нет. Я знаю, как я выгляжу. У меня нет выбора. Что мне с этим сделать? Перестать стареть? Или, может быть, исчезнуть?

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис в сериале "История продолжается"

В конце беседы Сара Джессика Паркер также вспомнила о недавнем уходе из жизни звезды сериала "Секс в большом городе" и ее близкого друга Уилли Гарсона (в шоу он запомнился зрителям по роли Стэнфорда Блэтча). Джессика призналась, что смерть Гарсона по-настоящему ее потрясла и во многом изменила.

Меня как будто опустошили, и я не жду, что это пространство когда-нибудь заполнится. Со временем мое тело привыкнет к новой форме, но сейчас я чувствую себя по-настоящему разбитой. Это большая потеря, и мне будет очень не хватать радости этих отношений. Я думаю о Уилли и вспоминаю, как весело нам было на съемках. Но, несмотря на все это, правильным заголовком для этого будет: "В мире так много хорошего, и нам повезло вместе делать то, что мы так сильно любим",

— поделилась эмоциями Паркер.





Уилли Гарсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Ким Кэттролл в сериале "Секс в большом городе"Яна Марковская