Сборную России по плаванию по требованию Польши лишили серебра чемпионата Европы

Вадим Карасев

После протеста сборной Польши россиян лишили серебряных медалей на чемпионате Европы по плаванию. Награды им вручили по итогам кролевой эстафеты, но затем выявили нарушение регламента.

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников признал, что заявленный порядок расстановки на эстафету не был соблюден. В интервью Матч ТВ он назвал это "досадной технической ошибкой".

Обычная техническая досадная ошибка, которая случается в запарке у спортсменов, за эту ошибку нас наказали.

Награды были вручены Владимиру Морозову, Клименту Колесникову, Арине Сурковой, Марии Каменевой – они преодолели дистанцию за 1 минуту и 29,4 секунды, разделив серебро со сборной Италии. После протеста поляков сборную дисквалифицировали в полном составе.

Победителями в эстафете стали голландцы с результатом 1 мин 28,93 сек. Серебро осталось за итальянцами. Спортсмены из Польши заняли на третье место.