Scorn не выйдет на Xbox и в Game Pass в этом году, игру перенесли





О переносе игры Scorn на 2022 год слухи появились еще в сентябре. Тогда информацию об этом обнаружили в данных инвестиционной группы Kepler Interactive, которая напрямую связана с разработчиками из Ebb Software (они работают над проектом). Теперь же разработчики подтвердили, что релиз хоррора Scorn перенесли на 2022 год.

На сайте Kickstarter студия Ebb Software рассказала, что игра не выйдет в 2021 году, и на то есть несколько причин. В частности, разработчики упоминают про «производственный ад», но отмечают, что всецело это понятие к Scorn применять нельзя:

Производственный ад — это термин, который используют довольно часто. Его следует использовать в проектах, которые изменили свою основную идею или объем в середине разработки и не могут приспособиться к ним. По большей части это не относится к нашим продуктам. В нашем случае было сделано много ошибок, и в будущем будут еще ошибки, но это нормальный процесс для новой, неопытной команды. Все, что делалось до середины 2018 года, переработано, 90% полностью списано. Речь идет о том, чтобы сделать то, что мы хотим, а не о выпуске только потому, что мы указали произвольную дату выпуска. Если он [проект] не готов, значит, он не готов. Зачем людям играть во что-то, что, по мнению разработчиков, все еще не на должном уровне?

Отдельно разработчики упоминают сделку с Microsoft и другими партнерами, отмечая, что приток дополнительных средств позволяет им создать ту игру, которую они действительно хотят. Напомним, что сделка с Microsoft подразумевает выход игры в Game Pass в день релиза, на Xbox Series X | S и PC.

Разработчики официально подтвердили перенос игры на 2022 год:

Для протокола: да, игра перенесена на 2022 год, и мы планируем официально это подтвердить 10 декабря. Об этом предполагалось объявить в октябре, но по некоторым обстоятельствам мы отложили эту дату. Если заявления не будет 10-го числа по нашей или чьей-либо воле, не стоит слишком сильно обижаться на нас.

Напомним, ранее разработчики Scorn показывали геймплей игры с Xbox Series X — его можно видеть ниже:

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