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Сергей Зверев выложил видео буллинга

Сергей Зверев выложил видео буллинга
Известный стилист обратился к поклонникам с вопросом, что делать в таких случае (см. видео)Вот уже несколько дней горячо обсуждается история с дракой в Новой Москве. Напомним, там четверо приезжих решили выяснить отношения с мужчиной, который был с 4-летним сыном. Подробности этой истории постоянно появляются в СМИ, все новые и новые детали, скажем прямо, запутывают ситуацию.Но фоне волны истерии в интернете появился ролик, как группа молодых людей преследует в столичном торговом центре Сергея Зверева. Видно, что крепкие парни почти в лицо смеются стилисту.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Сергей Зверев тоже не остался в стороне от обсуждений. Он выложил свой ролик, в котором показала эпизод с буллингом. На видео он, в эпатажном черном наряде, идет к Большому театру. Но красивый проход не удался: где-то на середине пути к Зверева вдруг атаковали молодые люди на самокатах. «Смонтировал самые скромные невинные моменты… А на вас нападали отморозки??? Что с ними делать???» — задал вопрос стилист.В ответ поклонники, помимо советов беречь себя, предложили в следующий раз просто вызывать полицию. «Ст. 3.8 КоАП г. Москвы — Приставание к гражданам в общественных местах. Актуальна, если один и тот же человек навязчиво пристает к вам на улице с вопросами, разговорами, пытается навязать какие-то услуги. Ответственность незначительна — штраф от 100 до 500 рублей. Надо полицию вызывать. В следующий раз хулиганам не повадно будет», — такой практический комментарий выложила одна из поклонниц стилиста.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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Сергей Зверев выложил видео буллинга
Сергей Зверев выложил видео буллинга
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