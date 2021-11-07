Session: Skateboarding Sim Game получит крупное обновление в феврале 2022 года





Уже больше года игра Session: Skateboarding Sim Game доступна на приставках Xbox в рамках раннего доступа. Разработчики регулярно обновляют свой проект и наполняют его контентом.

Как сообщили создатели Session: Skateboarding Sim Game, в феврале 2022 года выйдет крупный апдейт для симулятора скейтборда. Ниже можно посмотреть тизер обновления, которое будет содержать в себе: Jerome Avenue Banks (популярное место для катания в Нью-Йорке), 3 новых профессиональных скейтера (Антиферг, Марк Апплеярд и Билли Маркс), 4 новых персонажа и многое другое.

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Разработчики пока не уточняют, когда они планируют выпустить игру Session: Skateboarding Sim Game в релиз. Напомним, что в рамках Preview она доступна для покупки за $19,99, плюс есть возможность ее опробовать бесплатно.

Session: Skateboarding Sim Game (Game Preview)

Session — это готовящаяся к выходу игра для скейтбординга, разработанная независимым разработчиком из Монреаля Crea-ture Studios.

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