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Skull & Bones

Skull & Bones – тактический экшн от Ubisoft Singapore, вращающийся вокруг пиратства и морских боев. Действие происходит в открытом мире, с видом от 3-го лица. Игрок контролирует настраиваемого пиратского капитана, может плавать по Индийскому океану в одиночной кампании или играть с 5 другими игроками (как союзниками или противниками) в боях в Оспариваемых водах. Направление ветра можно использовать как боевое преимущество. В течение игры можно собирать дополнительные корабли вроде шлюпов, фрегатов и бригантин; на кораблях может быть такое оружие, как мортиры, пушки, ракеты. Корабли можно брать грубой силой на абордаж. Количество причиняемого урона оценивается по шкале здоровья. Ключевым компонентом является мультиплеерный режим «Охота за добычей», две 2 группы игроков охотятся на сокровища. Наблюдательный пункт-вышка («воронье гнездо») каждого корабля можно использовать для обзора с функцией масштабирования, доступна также подзорная труба. В игру будут добавлены микротранзакции.

Разработка

Skull & Bones – первая игра от Ubisoft Singapore, основанная на концепции морских боев из Assassin's Creed IV: Black Flag. Ubisoft Singapore позволит игрокам помогать в настройке аспектов живого сервиса с программой сообщества «Хранители Кода».

Skull & Bones презентовали на пресс-конференции Ubisoft на Electronic Entertainment Expo 2017. Было подтверждено, что версии для Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One – включая улучшения для PlayStation 4 Pro и Xbox One X – выйдут в третьем или четвертом квартале 2018 года. После E3 игра была номинирована на премии «Самая оригинальная игра» и «Лучший онлайновый мультиплеер» от Game Critics Awards.

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По материалам: gamebomb

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