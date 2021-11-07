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Слух: 2K может заполучить футбольную лицензию FIFA, вместо EA

Слух: 2K может заполучить футбольную лицензию FIFA, вместо EA


Пару месяцев назад активно ходили слухи, что EA вскоре может отказаться от лицензии FIFA и переименовать свой главный футбольный симулятор в EA Sports FC. Некоторым образом издательство EA это даже подтверждало, официально отмечая планы «пересмотреть свое лицензионное соглашение с FIFA». В ответ же и сам футбольный орган FIFA отмечал, что он открыт для сотрудничества с компаниями, которые производят игры.

Похоже, что лицензию FIFA может заполучить компания 2K Sports (Take-Two). Во время отчета с инвесторами генеральный директор Take-Two Штраус Зелник следующим образом ответил на вопрос, заинтересована ли компания 2K Sports в производстве футбольного симулятора, если EA потеряет лицензию FIFA. Зелник ответил на это уклончиво, рассказав о недавно приобретенной студии Nordeus:

Мы очень рады видеть Nordeus в команде Take-Two. Top Eleven [мобильный футбольный менеджер студии] — отличная, любимая многими фанатами игра. Я очень рад видеть в нашем ассортименте настоящий футбольный менеджер в лице Top Eleven от команды Nordeus. Для нас это большой шаг вперёд — ранее мы не занимались этим видом спорта. И пока это всё, что я могу сказать.

Отметим, что у 2K и EA давно есть некоторая борьба за основные права на спортивные соревнования, достаточно вспомнить симулятор гольфа PGA Tour или симулятор баскетбола NBA 2K.

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По материалам: newxboxone

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