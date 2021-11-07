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Слух: Инсайдер сообщает, что Shadowrun может вернуться на Xbox

Слух: Инсайдер сообщает, что Shadowrun может вернуться на Xbox


Игра Shadowrun вышла в 2007 году на приставках Xbox 360, и сейчас она доступна на Xbox One и Xbox Series X | S за счет программы обратной совместимости. Это шутер, действия которого разворачиваются в известной вселенной одноименной настольной игры. Игра полностью нацелена на мультиплеер, в ней нет одиночной кампании – только сражения с другими игроками или ботами для тренировки.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста GB DECIDES 221 заявил, что он слышал о возможном возвращении Shadowrun на Xbox. По его словам, пока это только слухи, и он их еще не подтвердил, но некие разговоры об этом ведутся.


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Отметим, что Shadowrun для Xbox 360 и PC, вышедшая в 2007 году, получила не самые высокие оценки от критиков и игроков. Ее рейтинг на Metacritic на уровне около 70 баллов из 100. За разработку проекта отвечала студия FASA, для которой Shadowrun стала последней игрой.

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По материалам: newxboxone

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