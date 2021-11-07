Сравнение реальной Мексики с виртуальной в Forza Horizon 5





Еще на этапе разработки Forza Horizon 5 студия Playground Games рассказывала, что она потратила немало времени, чтобы передать дух реальной Мексики в Forza Horizon 5. Многие ключевые достопримечательности и известные туристические объекты Мексики были перенесены в гоночную игру.

Появилось видео, где автор напрямую сравнивает реальные объекты из Мексики (с фото, видео) с виртуальными из игры Forza Horizon 5.

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