США должны принять меры для налаживания работы дипмиссий, заявила Захарова

17:56 Автор: Марьям Гулалиева

Вашингтон должен предпринять ряд практических шагов для разблокирования созданной им тупиковой ситуации с работой диппредставительств США и России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия — 1».

По словам Захаровой, это необходимо сделать, если США хотят двигаться к нормальным отношениям с Россией.

«Если они хотят двигаться куда-либо дальше, в какое-либо будущее нормальных двусторонних отношений, в том числе и по этой линии [нормализации работы дипмиссий], они должны предпринять ряд практических шагов для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», — подчеркнула дипломат.

Читайте также:

• Антонов рассказал о постепенном восстановлении каналов общения между Россией и США • Рябков: нынешний кризис в отношениях с США может быть опаснее холодной войны • Россия призвала США усилить дипломатическое присутствие в Москве

Отвечая на вопрос, есть ли шансы на разрешение кризиса в вопросе выдачи американских виз и ситуации с дипломатической собственностью России в США, она заявила, что это «конкретное задание», с которым заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд покинула Россию после её рабочего визита в октябре.

В 2017 году американские власти закрыли генконсульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в государственной собственности РФ и обладают дипломатическим иммунитетом. Отделение в Нью-Йорке российская сторона арендовала. Москва расценила захват дипсобственности как враждебный акт и призвала Вашингтон немедленно вернуть эти объекты.

Весной 2018 года США также объявили о закрытии в Сиэтле генконсульства России (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (является дипсобственностью).

Захарова: США хотят выдворить еще 55 российских дипломатов

В октябре группа сенаторов США призвала президента Джо Байдена принять незамедлительные меры по расширению штата посольства США в Москве и, если власти России на это не пойдут, выслать 300 российских дипломатов. Они заявили о диспропорции в дипломатическом представительстве, которую считают неприемлемой. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), комментируя данный призыв, заявил, что американские сенаторы явно не разобрались в проблеме и рассчитывали на громкий пиар-ход.

#международные отношения #США

213