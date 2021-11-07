State of Decay 3

State of Decay 3 – выживание среди зомби в открытом мире, разработка американской компании Undead Labs, сиквел к State of Decay 2 (2018). Игру представили на июльском Xbox Games Showcase в 2020 году, не сообщив дату релиза.





Так как игра на ранней стадии разработки, не было показано геймплейного контента. Однако, показали клип, раскрывающий новый аспект геймплея: зомбифицированных животных. Трейлер игры показывает одинокую женщину в ночной снежной глуши. За ней крадется волк, но ей удается отпугнуть его. Исследуя тихий лес днем, она видит, как зомбифицированный олень ест труп волка. Трейлер заканчивается грозным визгом оленя.

Однако, игра не просто про борьбу с зомби. Как и прошлые части, она сосредоточится на контроле всего зомби-апокалипсиса: от ресурсов до других выживающих и поселений.