Сын Евгения Плющенко имеет свой салидный счет в банке

Сын фигуриста Евгения Плющенко, Саша уже имеет капиталы. Продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ оценил шансы сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саши стать олимпийским чемпионом. «Гном Гномыч не нуждается в рекламе. У него папа олимпийский чемпион и он тоже может стать, скорее всего, чемпионом. Он — человек», рассказал Иосиф Пригожин.Евгений Плющенко с сыном Как отметила мать мальчика Яна Рудковская, ее сын уже сейчас достаточно обеспеченный человек. «У Саши есть свой капитал и счет в банке. Этими деньгами сможет распоряжаться только он сам, когда вырастет», — сообщила Рудковская. Напомним, что заработок Саши Плющенко от рекламных контрактов составляет в год, по слухам, 12 миллионов рублей. Мальчик уже несколько лет профессионально занимается фигурным катанием.