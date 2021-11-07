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Татьяна Буцкая: "Знак благодарности медикам от Совета матерей, семей с детьми!"

Татьяна Буцкая: "Знак благодарности медикам от Совета матерей, семей с детьми!"

Совет матерей вместе с многодетными семьями Восточного округа Москвы поблагодарили врачей, работающих в борьбе с коронавирусной инфекцией. Позже акция стала всероссийской, её поддержали родители по всей России: Севастополь, Новосибирск, Махачкала, Ангарск и другие.

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей - Татьяна Буцкая совместно с Еленой Кац, депутатом Московской городской думы, главным врачом ДГП 7, куратором Совета матерей ВАО от лица семей Москвы, которые подготовили своими руками выпечку, поблагодарили медиков, работающих с COVID-19 в московских поликлиниках.

"Мы знаем, что наши врачи борются за жизнь каждого пациента, тех людей, кто лежит в красной зоне ковидных палат. Мы многодетные мамы из клуба "МногоНас" хотели отблагодарить врачей за их нелегкий труд, и поэтому мы напекли для них всяких вкусняшек. Мы думаем, что это хоть как-то порадует наших врачей! Все это с душой и от чистого сердца! Спасибо врачам! Берегите себя и своих близких!", - сказала участница акции Наталья Решетник.

«Нынешний подъем уровня заболеваемости и условия, в которых вынуждены работать медики в борьбе с коронавирусной инфекцией, заслуживают особого внимания. Оттого так важна сейчас не только поддержка врачам и медицинским сестрам, но и просветительские проекты, акции, которые акцентируют внимание общества на том, что сейчас медики снова на передовой борьбы с COVID-19 и наш долг - помочь им в борьбе с вирусом, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, прививаться, заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Поддержать морально! Мамы и Совет матерей присоединились к акции "Мы Вместе" и на протяжении нескольких последних дней все члены семьи, от самых маленьких до самых старших с любовью и уважением к медикам пекли торты, печенье и пирожные как символ нашей благодарности! 

А сегодня мы встретились с семьями, чтобы отвезти выпечку в городские поликлиники, в которых располагаются красные зоны, к врачам, которые ежедневно спасают сотни жизней, а по России и тысячи. Спасают чьих-то мам, пап, бабушек и дедушек. Мы решили поблагодарить эти коллективы, медицинские бригады нескольких поликлиник между их рабочими сменами, ведь их труд действительно сложен морально и физически!», - подчеркнула Татьяна Буцкая.

Медики уточнили, что в последнее время в Москве нагрузка в день на одного врача составляет 30-60 вызовов! КТ-Центры остаются сильно востребованными, и пациентами становятся все более молодые люди.

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По материалам: uposters.ru

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