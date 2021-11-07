В Иркутске «Байкал-Энергия» проиграла московскому «Динамо» со счетом 2:7

В Иркутске стартовал тридцатый Чемпионат России по хоккею с мячом. Участие в торжественном открытии в Ледовом дворце «Байкал» приняли мэр Иркутска Руслан Болотов, президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков. Чемпионат открыла игра иркутской «Байкал-Энергии» и московского "Динамо. На открытии директору клуба «Байкал-Энергия» Леониду Князькову вручили почетный знак Министерства спорта РФ «За заслуги в развитии физической культуры», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Руслан Болотов:

— Поздравляю всех с открытием 30-го Чемпионата России по хоккею с мячом! Это первый домашний матч нашей родной команды «Байкал-Энергия». Соперник сильный — «Динамо-Москва». Команды не раз встречались, поэтому, уверен, игра будет яркая и увлекательная. В год 360-летия Иркутска ждем от родной «Байкал-Энергии» победы. Желаю честной, яркой, результативной игры. Бенди для иркутян — один из самых любимых видов спорта. Хоккейные матчи на протяжении трех десятилетий собирают рекордное количество болельщиков. Убежден, иркутский хоккей с мячом будет развиваться, по-прежнему радовать иркутян.

В итоге «Байкал-Энергия» проиграла московскому «Динамо» со счетом 2:7. В Чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2021-2022 годов примут участие 14 клубов. Это «Енисей» из Красноярска, «Динамо» из Москвы, «СКА — Нефтяник» из Хабаровска, «Водник» из Архангельска, «Байкал — Энергия» из Иркутска, «Строитель» из Сыктывкара, «Кузбасс» из Кемерово, «Волга» из Ульяновска, «Уральский Трубник» из Первоуральска, «Ак Барс — Динамо» из Казани, «Старт» из Нижнего Новгорода, «Родина» из Киров, «Мурман» из Мурманска, «Сибсельмаш» из Новосибирск.

Соревнования пройдут в два этапа. На первом в рамках «регулярного» чемпионата команды сыграют по круговой системе в два круга: каждая команда проводит одну игру на своем поле и одну на поле соперника. Чемпионат пройдет с 7 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года.