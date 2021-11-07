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В Италии рассчитывают начать вакцинацию детей от COVID-19 в декабре

В Италии рассчитывают начать вакцинацию детей от COVID-19 в декабре

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


13:31  Автор: Александр Тараканов



Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца считает, что вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет необходимо начать в декабре, если это будет одобрено Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Итальянским агентством по лекарственным средствам (Aifa). Об этом он заявил Corriere della Sera.

Глава итальянского Минздрава, сообщил, что если в возрастной группе от 12 до 19 лет число вакцинированных уже составляет порядка 70 процентов, то среди 3,2 миллиона детей младшего возраста «необходимо иммунизировать как минимум 50 процентов».

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Мнение министра разделяет член научно-технического комитета при правительстве, преподаватель Миланского государственного университета, иммунолог, профессор Серджо Абриньани. «Вакцинация детей является единственным путём выхода из пандемии», — подчеркнул он в интервью La Stampa.

Медик сообщил, что на детей приходится четверть случаев заражения коронавирусом, и за время пандемии среди них было зарегистрировано 42 летальных случая.

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По официальным данным, в Италии насчитывается более 93 тысяч активных случаев COVID-19. Всего же за время пандемии в стране заразились коронавирусом 4 802 225 человек, включая 132 365 умерших и 4 802 225 выздоровевших. По состоянию на 7 ноября, число прошедших курс вакцинации от COVID-19 равно 45 110 100, что соответствует 83,52 процента населения страны старше 12 лет.



#коронавирус #вакцинация #Италия


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По материалам: pnp.ru

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