В США заявили о готовности к переговорам по иранской ядерной сделке

19:21 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: ТАСС

Вашингтон готов вернуться к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако Тегеран пока не продемонстрировал стремления к этому, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Указанная сделка предусматривала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост американского президента, принял решение об одностороннем выходе США из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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«Мы заявили, что вернёмся к соглашению, если Иран будет готов вернуться к выполнению соглашения. Факт заключается в том, что Иран до сих пор не продемонстрировал желания вернуться к соблюдению СВПД», — сказал Салливан.

Он также заявил, что американская сторона тесно работает с партнёрами и союзниками, чтобы создать необходимые условия для диалога.

С апреля в Вене ведутся переговоры между Ираном и пятёркой посредников по восстановлению ядерного соглашения в его первоначальном виде. По словам замглавы иранского МИД Али Багери, диалог по СВПД возобновится 29 ноября.

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