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В Тайшете к 1 декабря благоустроят городской парк

В Тайшете к 1 декабря благоустроят городской парк

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, находясь в рабочей поездке в Тайшете, осмотрел городской парк, где завершаются работы по благоустройству. Проект благоустройства городского парка стал победителем Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений. Участию в конкурсе поспособствовала компания «РУСАЛ», выделившая благотворительный грант в размере 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стоимость работ составила 140,7 миллиона рублей. В парке готовы сети бытовой канализации и водопровода, выполнено покрытие из резиновой крошки, полностью завершено обустройство роллердрома и футбольных полей, продолжается монтаж освещения, велопешеходного моста, устройство тротуаров, площадки для творчества. Как доложил губернатору подрядчик, работы будут завершены до 1 декабря.

Игорь Кобзев:
— Новый городской парк станет хорошим подарком горожанам. Но нельзя на этом останавливаться. Сегодня у нас на реализации пять проектов по дорожному строительству. Уверен, Тайшет должен стать на голову выше, чем был раньше.

Глава региона отметил, что город преобразился. Тайшет участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года. В 2021 году в городе отремонтировали два двора и одно городское пространство. На эти цели направлено 16,3 миллиона рублей. За два гола благоустроили 15 дворов и три общественных территории. Общий объем средств, направленных на реализацию этих проектов, составил 52,6 миллиона рублей.

Также, находясь в Тайшете, губернатор осмотрел площадку строительства жилого микрорайона «Центральный» в северной части города. Строительство ведет Объединенная компания «РУСАЛ». Планируется возвести девять домов на 584 квартиры.

Игорь Кобзев:
— Очень отрадно, что инвесторы заходят с такими проектами, строят новые жилые дома. Посмотрим, где еще можно будет применить такой проект, возможно, реализуем его для переселения людей из аварийного жилья.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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