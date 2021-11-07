В Тайшетском районе мужчина убил отца, чтобы избавить его от страданий

В селе Еланка Тайшетского района мужчина убил своего 66-летнего отца, чтобы избавить его от страданий. Он выстрелил ему в спину из ружья, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Прибывшим на место преступления сотрудникам полиции и следователям СК мужчина пояснил, что отец застрелился сам, потому что был смертельно болен. Позже он признался в убийстве и пояснил, что таким образом хотел избавить отца от страданий. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.