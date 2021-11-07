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В Усолье-Сибирском женщина убила сожителя на почве ревности

В Усолье-Сибирском женщина убила сожителя на почве ревности

Усолье-Сибирском 48-летняя женщина убила сожителя на почве ревности — ударила его ножом в грудную клетку. Затем она вывела 39-летнего мужчину в подъезд, где посадила в угол у двери. Через некоторое время он скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемую. Суд по ходатайству следствия избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

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По материалам: irk

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