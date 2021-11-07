Ваш Знак Венеры: как он влияет на любовную сферу

Вадим Карасев

Огромное значение в плане удачи в любви для каждого человека играет положение Венеры в момент его рождения. Астрологи рассказали о последствиях пребывания планеты в разных Знаках в день нашего появления на свет.

Астрология Венеры довольно проста — эта планета регулирует процессы, происходящие в любви, а также дает людям энергию, физические силы. В целом данную планету называют планетой любви, потому что от нее эта сфера зависит больше всего.

Овен

Если Венера пребывала в Знаке Овна в день вашего рождения, то вы можете быть довольно агрессивными в разговоре с людьми. Чтобы не терять своей харизмы, вам нужно почаще думать о чувствах окружающих. Также стоит проявлять инициативу в процессе знакомств. Это прибавит вам обаятельности.

Телец

Венера в Тельце в момент вашего рождения — это очень хорошо. Скорее всего, вы излучаете мощное обаяние, так как эта планета во втором доме гороскопа очень сильная. Люди могут вам прощать очень многое, так что у вас есть право на ошибку, но не стоит думать, что вам дозволено абсолютно все.

Близнецы

Если вы родились в тот момент, когда Венера пребывала в Близнецах, это крайне позитивно отражается на вашей способности заводить новые знакомства. Вы красноречивы и за словом в карман не лезете. Если вы боитесь сами подходить к людям и начинать общение, вам все равно стоит начать это делать. Венера на вашей стороне.

Рак

Венера в Раке при рождении дает человеку силы общаться с родственниками. Порой это бывает сложно, но планета вам поможет находить общий язык и предотвращать конфликты. В плане общения с противоположным полом в таком случае планета не осуществляет никакой поддержки.

Лев

Пребывание Венеры во Льве в момент рождения делает людей склонными к лени и эгоизму. Это проявляется больше всего в любовной сфере. Скорее всего, вы сами ждете, что кто-нибудь с вами познакомится. Старайтесь бороться с мыслями о том, что вы являетесь центром Вселенной, ведь это не так.

Дева

Венера в Деве практически безучастна, но может оказывать небольшую поддержку тем, кто находится в длительных отношениях. Если при вашем рождении планета была в этом Знаке, то вам чуть легче будет поддерживать эти отношения на нужном уровне в течение долгих и долгих лет.

Весы

Самое лучшее положение планеты. Если Венера пребывала в Весах в тот момент, когда вы родились, вас ждет огромная удача в амурных делах. Даже если вы в это не верите, это не отменяет того факта, что планета старается вам помочь. Вас нужно почаще слушать сердце, но не забывать при этом про разум.

Скорпион

Венера в Восьмом доме наделяет только что родившегося человека спокойствием и умением находить компромиссы. Это очень важный навык не только в любви, но и в дружбе и в деловой сфере. В большинстве случаев такие люди формируют длительные и достаточно крепкие отношения.

Стрелец

Если Венера пребывала в Стрельце в день вашего рождения, то в амурных делах вам стоит быть осторожнее. Важно поступать так, чтобы не ранить чужие чувства. Также нужно не уезжать далеко и на долгий срок от второй половинки. Отношения на расстоянии — это не для вас.

Козерог

Венера в Козероге — это плохо, но не отчаивайтесь. Да, вы можете быть неуступчивыми, склонными к уединению, но это вам под силу изменить. Не бойтесь прислушиваться к советам близких людей. У вас точно есть шанс стать успешнее в любви, если будете бороться со своими вредными привычками.

Водолей

Венера наделила вас юмором, если была в момент вашего рождения в Водолее. Это очень помогает при поисках второй половинки. Астрологи советуют вам также пользоваться творческим подходом к романтике. Выбирайте необычные места для встреч. Скорее всего — вы яркий и обаятельный человек, в которого легко влюбиться.

Рыбы

Пребывание планеты любви в двенадцатом доме гороскопа в момент вашего рождения — это большая удача. Ваш незаурядный ум и харизма помогают заводить новые знакомства. Самое главное — не сомневаться в том, что вы можете соблазнить кого угодно. Вы отлично чувствуете людей из-за высокой эмпатии.