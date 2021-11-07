Влад Лисовец рассказал, какая Жанна Фриске была в последние дни жизни

49-летний стилист Влад Лисовец много лет находился в дружеских отношениях с певицей Жанной Фриске и поддерживал в самый трудный период ее жизни. Влад Лисовец принял участие в шоу Светланы Бондарчук. Звезды откровенно поговорили на личные темы, в том числе на самые болезненные. Стилист поделился воспоминаниями о последних днях Жанны Фриске. «У нас были трепетные отношения, она для меня прежде всего друг, человек и потом только клиент», — говорит стилист. Лисовец рассказал о мужественном характере исполнительницы. Однажды Фриске появилась в его салоне, будучи уже в тяжелом состоянии, однако поддерживала позитивный настрой и шутила в разговоре с другом. «Какая разница, я все равно ничего не вижу», — хохотала она, отвечая на вопрос о выборе стрижки. «Я буду всю жизнь ей благодарен за такую силу. Она невероятная. Мы смеялись, ржали. Клиенты и администраторы смотрели на нас изумленно, зная диагноз и понимая все», — говорил Влад.Влад Лисовец и Жанна Фриске Оказалось, это была их последняя личная встреча. Звезды поддерживали общение уже по телефону. Лисовец надеялся, что подруга сможет побороть болезнь, но спустя два месяца их связь резко оборвалась. «Чик! И тишина! Потом мне Оля Орлова написала: «Ей стало хуже. Владичка, надо готовиться, она впала в кому…» В общем, такая история… Не хочу…» — вздыхал стилист. Лисовец всегда с трепетом говорит о Жанне Фриске. Он восхищен артисткой, которая поддерживала его в трудную минуту, несмотря на собственные проблемы. «Я очень ей благодарен. Знаешь за что? За такую любовь к жизни! А звонить мне, когда у меня была депрессия? Эта история останется со мной на всю жизнь. Это просто кино. Еду в машине, по стеклу стекает грязь, все такое грустное и мерзкое. Вдруг звонит телефон, снимаю трубку, а там Жанна: «Владичка, на улице такая погода ужасная. Тебе, наверное, очень плохо? Не грусти! Тебе это так не идет. Пожалуйста, все будет хорошо». Черт, как это возможно? Понимать, что ты умираешь и поддерживать другого человека! Она видела, что у меня депрессия! У меня в личной жизни тогда была жуткая проблема. Это гениально! Боже, спасибо, что вокруг меня были и есть такие люди!» — вспоминал Лисовец в YouTube-шоу «Света вокруг света».Влад Лисовец и Жанна Фриске Напомним, что Влад познакомился с певицей, когда та еще была участницей группы «Блестящие» на съемках клипа. Между Владом и Жанной завязалась крепкая настоящая дружба. Певица умерла в 2015 году в возрасте 40 лет от рака мозга. Она лечилась и в России, и зарубежом. Однако, помочь Жанне врачи не смогли, у нее была неоперабельная опухоль. Три месяца она пролежала в коме и умерла 15 июня. Фриске похоронили на Николо-Архангельском кладбище.