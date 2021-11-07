Всемирный день мужчин отмечают 6 ноября 2021 года: как поздравить дорогих людей

Как был установлен Всемирный день мужчин

В 2021 году Всемирный день мужчины отмечается 6 ноября.

Поздравления во Всемирный день мужчин 6 ноября 2021 года

Всемирный день мужчин отмечается 6 ноября 2021 года. Его празднуют по предложению Михаила Горбачева с 2000 года. Праздник уравнивает количество торжественных дней и поздравлений, которые смогут получить мужчины, а не только женщины. Им приятно будет принять открытки и красивые картинки с теплыми словами пожеланий.Принято поздравлять мужчин 23 февраля, независимо от того, служили они в армии или нет, хотя это именно праздник защитника Отечества. Чтобы отдать должное и тем, кто не относится к этой категории населения, в 2000 году по инициативе Михаила Горбачева было предложено создать День мужчин. С таким предложением последний президент СССР обратился к ООН в Вене, где оно и было поддержано. Установили, что таким днем будет первая суббота ноября, поэтому праздник не имеет стабильной даты.Всемирный день мужчин не приобрел широкое распространение в мире. Он отмечался 4 года в Австрии и в Германии в 2003 году, но сохранился в России, хотя о нем мало кто знает.Праздник мужчин до 2006 года отмечался в Вене мероприятием по вручению «Всемирной мужской премии» деятелям политики, науки, бизнеса, искусства и других сфер жизни. Но и такая идея долго не смогла прижиться.Существует много праздников – День бабушки, День мамы, День рыжих и другие, поэтому День мужчин выравнивает ту несправедливость по отношению к сильной половине человечества, от которых зависит многое чего в жизни. После Всемирного дня 19 ноября будет отмечаться Международный мужской день, который распространен во многих странах.Мужчины не просто так получили звание сильной половины человечества. Быть настоящим мужчиной – это иметь качества, которые позволят стать на защиту, вынести тяготы, быть кормильцем семьи и дарить любовь. Во Всемирный день мужчин их можно поздравить, при этом самыми лучшими словами станут нежные поздравления от любимых женщин.«Чтобы тебя поздравить,Не надо мне причин.Тем более сегодняВсемирный день мужчин!Ты сильный, смелый, храбрый,Надежный как скала.И отвечаешь честноЗа все свои слова.Мужчина настоящий,Во всём авторитет,Найдешь всегда ты выход,Спасешь от разных бед.Желаю быть счастливым,Любимым, дорогим.Непросто быть мужчиной,Особенно таким!»Поздравить можно не только рифмой, но и простыми словами, которые искренне будут исходить из уст родного человека, сотрудницы или подруги:«Дорогие мужчины, поздравляем вас с праздником! Оставайтесь нашими защитниками, поддержкой и опорой. Пусть работа приносит удовольствие, отдыхайте с комфортом, а в любом серьезном деле чтобы обязательно были победителями».«Пусть будет легкой жизнь всегда,Не знать, что значит пораженье,Рука пускай будет тверда,И правильных всегда решений.Быть победителем в судьбе,Для счастья — множества причин,Удачи, мудрости тебе.И поздравляю с Днем мужчин!»Мужчинам приятно будет слышать, что их заслуги и качества заметны. Несмотря на суровый и непоколебимый вид, они также хотят принимать похвалу. Это можно сделать с помощью слов:«Поздравляю самого сильного, смелого, мужественного, брутального, но вместе с тем самого нежного, отзывчивого, доброго и любимого мужчину. Желаю, чтобы ты с тем же упорством и решительностью шел к своему успеху. Чтобы все тяготы жизни, которые лежат на твоих крепких плечах, всегда были успешно решаемы. Желаю никогда не грустить, справедливо и правильно жить, а главное − помнить, что мужчина — это тот, кто всегда несет ответственность за свои поступки и за тех, кого он любит. С Всемирным днем мужчин!»«Наши милые мужчины,Вы прекрасны и любимы,Вы достойны похвалы,Элегантны, удалы.Вы — защитники, Вы — «Боги»,Вам подвластны все дороги,Вы умельцы, работяги,Супер модные стиляги.Пусть удача улыбнётся,В жизни всё легко даётся,И душевное теплоС Вами будет заодно!»В ноябре еще будет возможность поздравить представителей сильного пола. Это можно будет сделать в Международный день мужчин 19 ноября. Небольшие подарки, теплый романтический вечер, накрытый стол и другие знаки внимания приятно их удивят.