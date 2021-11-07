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Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Сестра популярной певицы дала большое интервью, в котором рассказала в том числе о коварном коронавирусеВ последнее время София Ротару пропала из поля зрения поклонников. Что очень их разволновало. В интернете вовсю обсуждается, не заболела ли их любимица коронавирусом. Ведь многие из ее семьи свалились с COVID−19.Сестра Софии Михайловны, Аурика, дала большое интервью YouTube-проекту «Ужин с Dorotye», в котором ответила на самые частые вопросы. Аурика признала, что весной нынешнего года в семье Ротару действительно свирепствовал коронавирус. «Заболели я и мой зять, они жили у меня, был карантин. Молодой зять быстро пришел в себя, где-то за неделю», — рассказала Аурика. По ее словам, она сначала лечилась дома — надеялась, что обойдется. Но когда стало понятно, что состояние только ухудшается, то согласилась на госпитализацию. И еще неделю Аурика пролежала под капельницами.Однако сейчас все позади. И ее знаменитая сестра тоже чувствует себя хорошо — ее, к счастью, COVID−19 обошел стороной. Впрочем, по словам Аурики, слухи, в том числе о якобы смертельных болезнях, преследуют Ротару всю ее карьеру.«Всю жизнь пишут… Когда она была худая, писали, что у нее туберкулез, что она болеет… Одно время даже писали, что она умерла… Я говорю, Господи, люди, вам делать нечего? Слава Богу, она здорова и проживет еще долго. Просто пушку кто-то пускает. Не знаю, кому это нужно… То замуж выдают, то она болеет», — посетовала сестра певицы в интервью.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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