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Захарова: Париж и Берлин не ответили на предложение Москвы по «нормандскому формату»

Захарова: Париж и Берлин не ответили на предложение Москвы по «нормандскому формату»

17:21  Автор: Марьям Гулалиева



Франция и Германия не отвечают на предложение российской стороны обсудить итоговый документ перед встречей в «нормандском формате», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия — 1».

«Нормандская четвёрка» — формат переговоров между руководителями России, Германии, Украины и Франции, направленный на урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, которая обострилась после событий в Крыму и начала войны в Донбассе. Последняя полноформатная встреча лидеров состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

«Здесь уже вопрос к Парижу и Берлину. Сколько можно делать вид, что они не замечают откровенного, хамского, агрессивного, провокативного поведения киевского режима?» — сказала Захарова.

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По её словам, Франция и Германия инициируют «бесконечно проведение нормандских встреч — на высшем уровне, на уровне министров иностранных дел», постоянно заявляют о том, что «побуждают российскую сторону, а Москва якобы не готова». Российская сторона неоднократно подчёркивала, что, прежде чем проводить эти встречи, нужно просчитать, какой будет итог.

«Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен. Должен быть конкретный результат», — пояснила Захарова.

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Дипломат подчеркнула, что должен быть «какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации». «На этот вопрос нам никто не может ответить», — сказала официальный представитель МИД.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский предложил параллельно «нормандскому формату» переговоров создать ещё один с участием других стран.



#международные отношения #Франция #Германия #Украина


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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