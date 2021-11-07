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"Жидкие волосы": новый бьюти-тренд, по которому сходят с ума в соцсетях

"Жидкие волосы": новый бьюти-тренд, по которому сходят с ума в соцсетях

Здоровые блестящие волосы никогда не выходили из моды, но этой осенью в главные бьюти-тренды выбились так называемые "жидкие волосы" (liquid hair), уже полюбившиеся и многим знаменитостям, в числе которых Ким Кардашьян, Меган Фокс, Дженнифер Лопес и другие. Что это за прическа и как ее сделать самостоятельно — рассказываем в нашем материале.

Что такое "жидкие волосы"

Эту модную прическу можно охарактеризовать как длинные прямые волосы, которые так сильно блестят, что кажутся влажными. Отсюда и название (liquid в переводе с английского значит "жидкий"). Благодаря сильному блеску может показаться, что вы только что вышли из салона.


Дженнифер Лопес
Ким Кардашьян

Несколько лет назад похожий тренд назывался "стеклянные волосы" — они были настолько гладкими и блестящими, что могли отражать свет почти так же хорошо, как зеркало. Теперь аналогичная тенденция в прическах покоряет ковровые дорожки и социальные сети.

"Жидкие волосы" — длинные, идеально прямые и чрезвычайно блестящие. Это выводит здоровые, блестящие волосы на новый уровень, они отражают свет и кажутся почти влажными,

— говорит знаменитый парикмахер Райан Ричман.


Меган Фокс

Причина популярности

Своей популярностью "жидкие волосы" обязаны знаменитостям, которые уже успели примерить новый модный тренд и продемонстрировать его на ковровых дорожках. Меган Фокс появилась с такой укладкой на премии iHeartRadio Awards, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес неоднократно показывали ее в инстаграме.

Конечно, как и челка-шторка и современная шегги, прическа "жидкие волосы" тоже была вдохновлена прошлыми модными тенденциями. Прямые гладкие волосы были одним из главных трендов 1970-х, их носили такие иконы стиля, как Шер, Джейн Сеймур и Эли Макгроу.


Шер
Джейн Сеймур

Другим ключевым фактором является сезонность.

Эта прическа — освежающий переход от летних пляжных волн. Прическа выглядит более элегантной и подходящей для осеннего гардероба,

— говорит известный парикмахер Энтони Кристиано.

Другая причина популярности кроется в том, что такую прическу легко сделать самостоятельно — совсем необязательно идти в салон.


Дженнифер Лопес


Ким Кардашьян

Как добиться эффекта "жидких волос" самостоятельно

Для начала волосы следует хорошо подготовить, а начать нужно со стрижки секущихся кончиков, так что к парикмахеру все же заглянуть придется. Если хотите, чтобы волосы выглядели живыми и здоровыми, избавляйтесь от секущихся концов на регулярной основе, лучше — не реже двух раз в месяц.


Обладательницам кудрявых и вьющихся волос следует вымыть их увлажняющим шампунем и кондиционером. Затем нужно использовать масло для разглаживания волос, которое не только их выпрямит, но и дополнительно увлажнит.

Даже если ваши волосы некапризные и хорошо укладываются, все равно лучше использовать увлажняющие шампунь и кондиционер. Вместо масла выберите сыворотку для волос, так как в их состав входят силиконы для разглаживания волос и придания им блеска.


Дуа Липа

После этого волосы следует высушить феном. По словам Фуата Челика, звездного стилиста и парикмахера, следует использовать узкую насадку, чтобы волосы сушились в одном направлении (в данном случае прямо вниз). Завершите укладку с помощью утюжка, выпрямляя волосы частями, чтобы создать как можно более гладкую текстуру.

Наконец, усилите блеск с помощью нежирного эликсира для волос или спрея для блеска. Чтобы избежать сальности, наносите средства от середины волос к кончикам, но ни в коем случае не на корни.


Джордан Данн

"Жидкие волосы" в TikTok

Новый бьюти-тренд снискал большую популярность в соцсетях. Пользователи TikTok публикуют видео с хештегом #liquidhair, где показывают, как добиваются этого эффекта в домашних условиях.

@ccclarke

A liquid hair conditioner !? I’m shook 10x shiner in 8 seconds WOW @lorealparis Wonder Water is a game changer #WonderWaterWhip #AD #fyp

#WonderWaterWhip - L’Oreal Elvive

@rubiewells11

Any other home hacks for lightening hair pleaseeee?! #fairyupliquid #strippinghair #homehacks #rubiewells11

Rihanna Wild Thoughts Ft. Bryson K D Remix - Kevindaveprod
@poppyymarchh

My hair feels AMAZING thanks to @boujeekissesx using their liquid gold hair oil #foryou #fyp #hairoilforhairgrowth #hair #hairoil

Imma Be - The Black Eyed Peas

@elpasohairwitch

LIQUID HAIR! #tiktokfashionmonth #hair #elpasotx #elpaso #hairtok #hairgoals #brazilianblowout #sexyhair #shinyhair #hairtransformation

Unbreakable (with Sam Gray) - Telykast & Sam Gray


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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