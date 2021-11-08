Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

10 случаев, когда сцены из отечественных фильмов превратились в мемы

10 случаев, когда сцены из отечественных фильмов превратились в мемы

Советские комедии уже давно стали классикой, а их текст люди разобрали на цитаты. Знаменитые шутки до сих пор живы, просто сейчас они превратились в мемы. Не отстают от своих предшественников и современные фильмы, в которых всегда найдётся сцена, которая уйдёт в интернет. Некоторые моменты уже настолько запомнились людям, что их можно использовать без подписей, просто отправив соответствующую картинку. Здесь мы собрали несколько случаев, когда отечественные фильмы оставили свой след в интернет-культуре и превратились в мемы.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Мемы не обошли и диалог, в котором герой Юрия Никулина обманывает Станислава Чекана. В нём высмеивается маленькая ложь, которая знакома каждому.

«Даун Хаус»

Film Studio.ru

В современной интерпретации романа «Идиот» князя Мышкина сыграл Фёдор Бондарчук, а генерала Епанчина — Юзас Будрайтис. В одной из сцен Епанчин описывает Мышкина ёмким словосочетанием «Сказочный [дурашка]». Так что теперь одного лица Будрайтиса достаточно, чтобы высказать глуповатому человеку всё, что вы о нём думаете.

Сцены из зарубежных фильмов тоже разлетаются на мемы и цитаты. Здесь мы собрали несколько самых ярких примеров, которые вы наверняка где-то да видели.


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

К чему рвется одежда: народные приметы
К чему рвется одежда: народные приметы
В Нижнеудинске мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление судебного пристава
В Нижнеудинске мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление
Вандалы испортили игровую площадку в Парке семейного отдыха в Солнечном
Вандалы испортили игровую площадку в Парке семейного отдыха в
В Тайшете подрядчик причинил ущерб госфонду недр на 780 тысяч рублей, добывая глину в лесу
В Тайшете подрядчик причинил ущерб госфонду недр на 780 тысяч рублей,
В аэропорту Иркутска из багажа двух пассажиров таможенники изъяли кастет и электрошокер
В аэропорту Иркутска из багажа двух пассажиров таможенники изъяли
СберБанк помогает клиентам получить QR-код сертификат из дома
СберБанк помогает клиентам получить QR-код сертификат из дома
Несовершеннолетним разрешат посещать торговые центры только с родителями
Несовершеннолетним разрешат посещать торговые центры только с
Больше не ловеласы: актеры, которые с годами стали примерными семьянинами
Больше не ловеласы: актеры, которые с годами стали примерными
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Евгения Феофилактова получила предложение руки и сердца
Евгения Феофилактова получила предложение руки и сердца
Расставаться или нет: гадание, которое поможет принять решение
Расставаться или нет: гадание, которое поможет принять решение
10 случаев, когда сцены из отечественных фильмов превратились в мемы
10 случаев, когда сцены из отечественных фильмов превратились в мемы

Топ на сегодня

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в США приняли инфраструктурный план на $1,2 трлн
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store

Еще по теме

Google собрал самые популярные в России интернет-мемы на одной картинке
Ингеборга Дапкунайте сыграла князя Мышкина
В сети появился новый мем с участием Поклонской
Штурм «Зоны 51» разошелся на мемы