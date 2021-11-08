10 случаев, когда сцены из отечественных фильмов превратились в мемы

Советские комедии уже давно стали классикой, а их текст люди разобрали на цитаты. Знаменитые шутки до сих пор живы, просто сейчас они превратились в мемы. Не отстают от своих предшественников и современные фильмы, в которых всегда найдётся сцена, которая уйдёт в интернет. Некоторые моменты уже настолько запомнились людям, что их можно использовать без подписей, просто отправив соответствующую картинку. Здесь мы собрали несколько случаев, когда отечественные фильмы оставили свой след в интернет-культуре и превратились в мемы.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Мемы не обошли и диалог, в котором герой Юрия Никулина обманывает Станислава Чекана. В нём высмеивается маленькая ложь, которая знакома каждому.

«Даун Хаус»

Film Studio.ru

В современной интерпретации романа «Идиот» князя Мышкина сыграл Фёдор Бондарчук, а генерала Епанчина — Юзас Будрайтис. В одной из сцен Епанчин описывает Мышкина ёмким словосочетанием «Сказочный [дурашка]». Так что теперь одного лица Будрайтиса достаточно, чтобы высказать глуповатому человеку всё, что вы о нём думаете.

Сцены из зарубежных фильмов тоже разлетаются на мемы и цитаты. Здесь мы собрали несколько самых ярких примеров, которые вы наверняка где-то да видели.